FT: Türgi jaoks on Bayraktari lahingudroonid suur äriprojekt

Ajaleht Financial Times kirjeldab, kui oluline on Türgi sõjatööstuse ekspordi jaoks Bayraktari lahingudroonid. Ankara aga proovib säilitada Moskva ja Kiieviga häid suhteid.

Türgis valmistatud Bayraktari droonid on Ukraina sõjaväelaste hulgas populaarsed. Droonidest on tehtud laul ja Ukraina välisministeerium postitas hiljuti Twitterisse pildi politseikoerast, kelle nimi on Bayraktar, vahendas Financial Times.

Türgi vähendab aga relvade müüki Kiievile, et säilitada Moskvaga häid suhteid. Ankara tahab saada konfliktis endale vahendaja rolli. 10. märtsil võõrustas Türgi Venemaa ja Ukraina välisministrite tippkohtumist. See oli kõrgeima tasemega diplomaatiline kohtumine kahe riigi vahel pärast 24. veebruarit.

Türgi jaoks on relvastatud droonide müük eelkõige äritehing.

"See pole Türgi abi. Tegemist on tootega, mille Ukraina ostis ühelt Türgi firmalt," ütles Türgi asevälisminister Yavuz Selim Kiran.

"Asjaolu, et sellest on saanud Ukraina sõjaväe peamisi heidutuse vahendeid, näitab tegelikult meie ettevõtte toodetud kvaliteeti. Kõik tahavad nüüd osta mehitamata õhusõidukeid," lisas Yavuz Selim Kiran.

Türgi presidendil Recep Tayyip Erdoganil on head suhted Venemaa juhi Vladimir Putiniga. Ankara on varem ostnud sõjatehnikat Venemaalt, seda kritiseerisid ka NATO liitlased.

Erdogan mõistis Venemaa sissetungi Ukrainasse hukka. Siiski ei toeta ta Moskva-vastaste sanktsioonide kehtestamist. Türgi majandus sõltub Venemaa turistidest, nisust ja energiatarnetest.

Erdogan süvendab siiski kaitsealast koostööd Ukrainaga. Jaanuaris leppisid riigid kokku, et hakkavad koos tootma uue põlvkonna Anka lahingudroone. Kiiev teeb koostööd Istanbulis asuva kaitsefirmaga Baykar.

Baykari juhib Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi inseneri haridusega Selcuk Bayraktar. Ta on samuti Erdogani väimees.

Leping Ukrainaga on osa Türgi strateegiast, mis võimaldab Ankaral luua sõjalisi partnerlusi teiste riikidega. Umbes kümme riiki on tellinud Türgilt Bayraktari droonid.

"Türgi välispoliitiline prioriteet on neid droone nüüd müüa. See on nende üks suurima väärtusega ekspordiartikleid. Paljude riikide jaoks on see tark valik. Need droonid on paremad kui Hiina odavad droonid. USA ja Iisraeli droonid on aga väga kallid," ütles Philadelphias baseeruva välispoliitika instituudi teadur Aaron Stein.

Bayraktari valmistamine ja kasutuselevõtt maksab umbes viis miljonit dollarit. Iisraeli lahingudroon Heron maksab umbes 10 miljonit dollarit. USA-s toodetud droonid aga 20 miljonit dollarit.

Türgi võimude teatel kasvas Türgi kaitsetööstuse eksport 2021. aastal 40 protsenti. Hiljuti tellis ka Poola 24 Bayraktari drooni. Need mehitamata relvastatud õhusõidukid toimivad eriti edukalt Venemaa sõjatehnika vastu.

"Ma eeldan, et NATO idatiib võtab kiiresti pärast Ukraina sõda kasutusele Türgi droonid," ütles Istanbulis baseeruva mõttekoja EDAM tippjuht Can Kasapoglu