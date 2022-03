Saudi Araabia võimud hukkasid laupäeval 81 inimest

Saudi Araabia siseministeeriumi teatel olid enamik laupäeval hukatutest saudid. Rohkem kui pooled neist olid šiiitidest moslemid. Seitse olid Jeemeni kodanikud ja üks oli Süüria kodanik, vahendas The Wall Street Journal.

Siseministeerium ei täpsustanud, kuidas inimesed tapeti. Varasemad hukkamised on hõlmanud ka peade maharaiumist. Rahvusvahelised organisatsioonid kutsuvad Saudi Araabia juhtkonda pidevalt üles, et võimud parandaksid riigi justiitssüsteemi, et tagada õiglasemad kohtuprotsessid. Saudi võimud aga eitavad, et süsteemis on olemas probleeme.

"Saudi Araabia apellatsioonikohus ja ülemkohus arutasid kõigi hukatute kohtuasju ning karistused kinnitati kuningliku dekreediga," teatas siseministeerium.

Laupäevane hukkamiste arv on Saudi Araabia ajaloo suurim. 1980. aastal hukati riigis 63 inimest, kes olid väidetavalt seotud Meka Suure mošee ründamisega.

Saudi Araabiat räsivad viimasel ajal terroristlike organisatsioonide rünnakud. Houthi mässulised korraldavad samuti regulaarselt veriseid droonirünnakuid.

2019. aastal jäi Saudi Araabia hukkamiste arvult maha vaid Hiinast ja Iraanist. Kuningriigi juht kroonprints Mohammed bin Salman väidab, et proovib riigis surmanuhtlusega seotud karistusi vähendada.

Viimaste aastate jooksul on paljud hukkamised viidud avalikelt väljakutelt vanglatesse. Kuningriik proovib parandada oma rahvusvahelist mainet. Võimud proovivad nii riiki meelitada rohkem lääneriikide turiste ja investeeringuid.