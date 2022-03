Tähtis demokraat ei toeta vastuolulise rassiteooria õpetamist USA koolides

USA Texase osariigi demokraadist kubernerikandidaat Beto O'Rourke ei toeta koolides kriitilise rassiteooria (CRT) õpetamist. CRT on vastuoluline teooria, mille kohaselt rassism pole lihtsalt isiklik eelarvamus, vaid süsteemne sotsiaalne nähtus, mis on seotud institutsioonide ja valitsuse poliitikaga.

O'Rourke osales reedel kampaaniaüritusel, kus temalt uuriti ka CRT sobivuse kohta põhikoolides õpetamiseks. Kubernerikandidaadi sõnul praegu koolides CRT kontseptsioone ei õpetata.

"Ma arvan, et sina ja mina oleme samal lainel. Me ei näe, et meie koolides praegu CRT-d õpetataks. See on kursus, mida õpetatakse õigusteaduskonnas. Ma arvan, et koolides ei tuleks CRT-d õpetada, "vastas O'Rourke.

CRT õpetamisest on saanud viimaste aastate jooksul demokraatide parteis terav siseküsimus. Mõõdukamad demokraadid proovivad pigem sellel teemal vaikida. Vasakpoolsemad demokraadid toetavad aga CRT õpetamist koolides, vahendas Fox News.

O'Rourke on nüüd üks esimesi tähtsaid demokraatliku partei liikmeid, kes avalikult ei toeta CRT õpetamist riigikoolides. Tema vastas kandidaat valimistel on praegune Texase vabariiklasest kuberner Greg Abbott. Texase kubernerivalimised toimuvad 8. novembril.

CRT õpetamist koolides kritiseerib teravalt ka USA endine president Donald Trump. Teooria toetajad väidavad aga, et see võib riigis kõrvaldada süsteemse rassismi.