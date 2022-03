Venemaa vallutas Mariupoli idapoolse eeslinna, tegi õhulöögi Lvivile

Vene armee on suutnud ööga edasi liikuda piiramisrõngas ja pideva tule all oleva Aasovi mere äärse sadamalinna Mariupoli eeslinnades. Pühapäeva varahommikul tegi Venemaa õhulööke Lääne-Ukraina linnade Lvivi ja Ivano-Frankivski pihta.

Mis on oluline 13. märtsil kell 8.40:

- Venemaa pommitas pühapäeva varahommikul Lääne-Ukraina linnasid;

- Vene armee vallutas Mariupoli idapoolsed äärelinnad;

- Mariupoli elanike evakueerimise plaan kukkus taas läbi;

- Schröder vestles neljapäeval Putiniga Moskvas mitu tundi, nähtavate tulemusteta;

- Venemaa määras okupeeritud Melitopolis ametisse uue linnapea.

- Venemaa rünnak liigub Lääne-Ukraina poole

Loe neist arengutest pikemalt ERR-i ülevaatest altpoolt.

Lvivi lähist linna tabas kaheksa raketti

USA telekanali CNN kohapealse meeskonna teatel oli pühapäeva hommikul kuulda plahvatusi Lvivi linna juures. Linn asub Ukraina ja Poola piiri lähedal.

The Guardiani teatel oli pühapäeva hommikul kuulda plahvatusi ka Ivano-Frankivskist. Linn asub Lvivist umbes 130 kilomeetri kaugusel.

Lvivi piirkondliku sõjaväeadministratsiooni teatel pommitati Ukraina rahvusvahelist rahuvalve- ja julgeolekukeskust Javorivi linnas, ligikaudu 50 kilomeetrit Lvivist edela suunal Poola piiri lähedal.

Ukraina võimude teatel tulistati rajatise pihta kaheksa raketti.

Viimane rünnak viitab, et Venemaa suurendab rünnakuid riigi lääneosas ja võib proovida peatada läänest saabuvaid sõjatehnika ja humanitaarabi tarneid.

Venemaa välisministri asetäitja Sergei Rjabkov ütles laupäeval, et Ukrainasse saabuvaid lääne saadetisi võib pidada sihtmärgiks.

Rjabkovi sõnul "hoiatas Venemaa USA-d, et läbi mitmete riikide relvade Ukrainasse pumpamine pole vaid ohtlik liigutus, vaid teeb konvoidest legitiimsed sihtmärgid."

Ukraina: Venemaa sõjaväe juhtkonnas valitseb ebakindlus

Ukraina kaitseministeerium avaldas ööl vastu pühapäeva oma igapäevase raporti, milles ütles, et Venemaa operatiiveesmärkide saavutamist takistab nende sõjalise juhtkonna ebakindlus strateegiliste eesmärkide küsimustes ja Ukraina vägede äge vastupanu.

"Vaenlane püüab luurata ja välja selgitada Ukraina vägede positsioone ja võimalikke ründeviise," märkis raport.

Ukraina sõjaväeametnike sõnul jätkavad Venemaa väed tsiviilinfrastruktuuri hävitamist ja proovivad endiselt tungida Mariupolisse.

Venemaa jätkas laupäeva öösel ka Ukraina linnade pommitamist. Ukraina riikliku hädaabiteenistuse (SES) teatel tabasid Venemaa mürsud näiteks Luganski oblastis kortermaju ja põhjustasid ulatuslikke põlenguid. Ukraina võimude teatel sai pihta umbes 60 hoonet, vahendas BBC.

Ukraina meedia teatel kõlasid õhurünnakusireenid terves riigis. "Õhurünnakuhoiatused peaaegu kõigis Ukraina piirkondades," teatas laupäeva öösel The Kyiv Independent.

Separatistide kontrolli all olev Volnovahha linn Ukrainas Donetski oblastis sai laupäeval Venemaa vägede pommitamise tõttu karmilt kannatada. Kohalik haigla hävitati, vahendas The Guardian. Öö hakul tuli ka kinnitamata teateid, et suures osas lahingutes purustatud linn võib olla liikumas tagasi Ukraina kontrolli alla.

Tugevalt sai laupäeva öösel kannatada Ida-Ukrainas asuv sajandeid vana õigeusu klooster. Surmajuhtumeid pole teatatud. Ukraina meedia teatel pakkus klooster varjupaika umbes 500 põgenikule, umbes 200 olid lapsed, vahendas BBC.

Ukraina sõjavägi: Mariupoli äärelinnad langesid

Vene okupandid vallutasid Mariupoli idapoolsed äärelinnad, teatas Ukraina sõjaväe infoteenistus laupäeva õhtul.

Uudisteagentuur Reuters teatas, et laupäeva jooksul suudeti evakueerida umbes 13 000 ukrainlast, ümberpiiratud sadamalinnas Mariupolis ei õnnestunud aga konvoil linnast lahkuda. Linnas on hukkunud juba vähemalt 1582 tsiviilisikut.

"Nad pommitavad Mariupolit 24 tundi ööpäevas, lasevad välja rakette. Nad tapavad lapsi," ütles laupäeval Ukraina president Volodomõr Zelenski

"Vene sõdurid rüüstasid humanitaarkonvoid, mis üritas Mariupoli jõuda," ütles Ukraina ametnik AP-le.

Ukraina asepeaministri Irõna Vereštšuki sõnul oli osa planeeritud evakueerimistest siiski edukad. Muu hulgas aidati Kiievi oblastis asuvast Vorzeli külast minema umbes 1000 inimest.

12. märtsil tehtud Maxari satelliidifoto näitab põlevaid kortermaju Mariupoli lääneosas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Venemaa määras Melitopolis ametisse uue linnapea

Zaporižžja oblasti administratsioon teatas laupäeval, et Melitopolis määrati ametisse uus linnapea. Vene väed röövisid ametliku linnapea Ivan Fedorovi.

Vene vägede poolt ametisse määratud linnapea on endine linnavolikogu liige Galina Daniltšenko, vahendas CNN. Rahvas pole teda ametisse valinud. Daniltšenko aga väitis, et Melitopolis on endiselt inimesi, kes üritavad olukorda "destabiliseerida".

Daniltšenko tegi ettepaneku luua "Rahvuslik komitee, mis lahendaks kõik Melitopoli piirkonna jaoks olulised küsimused."

Valgevene eitab Venemaa invasiooniga ühinemise plaane

Valgevene relvajõudude kindralstaabi ülem Viktor Gulevitš ütles laupäeval, et Valgevene ei kavatse ühineda Venemaa sissetungiga Ukrainasse, kuid saadab rotatsiooni korras oma piirile viis pataljoni taktikalist rühma, et asendada seal juba paiknevad väed, kirjutas The Guardian.

Ukraina kõrge julgeolekuametnik hoiatas reedel Valgevenet mitte saatma vägesid Ukrainasse, kuna kardeti, et Valgevene kavatseb mõne tunni jooksul liituda Venemaa relvajõududega.

Gulevitš eitas Ukrainasse tungimise plaane: "Tahan rõhutada, et vägede üleviimine ei ole kuidagi seotud (mingi) ettevalmistusega ja eriti mitte Valgevene sõdurite osalemisega sõjalises erioperatsioonis Ukraina territooriumil. Valgevene on olnud Vene vägede, rakettide ja lennukite peatuspaik, kuid oma vägesid aktiivses lahingus ei ole kasutatud."

Ukraina süüdistas varem Vene lennukeid Valgevene piirikülade tulistamises Ukraina õhuruumist, et pakkuda ettekäänet pealetungile. Väidetavad rünnakud leidsid aset ajal, mil Valgevene liider Aleksandr Lukašenka kohtus Moskvas Putiniga, teatas Ukraina riikliku strateegilise kommunikatsiooni keskus.

Schröder vestles neljapäeval Putiniga mitu tundi

Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder kohtus neljapäeva õhtul Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ja nende vestlus kestis mitu tundi, vahendas Saksamaa ajaleht Bild. Lehe teatel pole selge, mida täpsemalt kohtumisel arutati.

Bildi teatel vestles Schröder pikemalt ka ühe Putini lähima nõunikuga. Ekskantsler lahkus Moskvast laupäeva hommikul ja lendas Istanbuli.

Schröder on väidetavalt Putini sõber ja allikate teatel proovib ta vahendada Ukraina ettepanekut sõja lõpetamiseks.

"Schröder on praegu ainus inimene, kellel on otsene kontakt nii Putini kui ka kõrgete Ukraina ametnikega," ütles allikas Bildile.

Veebiväljaande Politico teatel polnud Schröderi visiit kooskõlastatud Saksamaa valitsusega.