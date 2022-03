Irpinis hukkus ameeriklasest ajakirjanik

Guardiani teatel rünnati Irpini lähedal kahte ajakirjanikku, üks neist, Brent Renaud, hukkus. Teine ajakirjanik sai rünnakus vigastada ning viidi haiglasse

Renaud sai surmavalt vigastada, kui Vene väed avasid ajakirjanike auto pihta tule.

Kuigi Renaud`l oli kaasas pressikaart, mille järgi oli ta New York Timesi ajakirjanik, siis väljaanne teatas, et Renaud oli New York Timesiga teinud koostööd viimati 2015. aastal ning ta ei olnud Ukrainas nende poolt lähetatuna. Renaud`ga kaasa olnud pressikaart oli New York Timesi sõnul välja antud aastaid tagasi ühe teise lähetuse jaoks.