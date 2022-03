Poolas on juba 1,6 miljonit sõja jalust põgenenud ukrainlast

Kõige suurem hulk pagulastest on läinud Poola, seal on neid juba üle 1,6 miljoni. Ungarisse on läinud ligi 250 000 põgenikku ja Slovakkiasse ligi 200 000. Moldovasse ja Venemaale on siirdunud üle 100 000 ja Rumeeniasse alla 100 000 inimese.

Poola president Andrzej Duda tänas oma kaasmaalasi valmiduse eest sõjapõgenikke avasüli vastu võtta.

"Ma olen väga tänulik kaasmaalastele selle eest, mida nad on siiani üles näidanud. Ma räägin tavalistest inimestest, kes lähevad piirile ja ütlevad, et ma võtan neli inimest või ma võtan kogu pere oma koju. Kujutage ette, 1,5 miljonit pagulast on ületanud Poola piiri ja me ei ole pidanud rajama mitte ühtegi pagulaslaagrit, sest nad kõik on võetud kodudesse, hotellidesse, külalistemajadesse, motellidesse ja puhkemajadesse," lausus Duda.