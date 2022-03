Esmaspäev tuleb soe ja päikesepaisteline

Öö vastu esmaspäeva on Eestis vähese pilvisusega ja sajuta. Paljudes kohtades on udu. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Külma on 3 kuni 9 kraadi, meremõjuga rannikul on õhutemperatuur null kraadi ümber.

Hommik on sajuta, kuid mitmel pool udune. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on -6 kraadist sisealadel +1 kraadini saarte rannikul.

Päev on päikesepaisteline, ennelõunal võib udu mitmel pool, suurema tõenäosusega rannikualadel püsida. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb +5 kuni +10 kraadini, rannikul on kohati sooja 2 kuni 3 kraadi.

Järgnevatel päevadel püsib Eesti ilm sajuta ja võrdlemisi rahuliku tuulega. Ööd on kohati udused ja mõõdukate miinuskraadidega, päevad päikeselised ning kevadiselt soojad, kui maksimumid tõusevad 10 kraadi ligi. Nädala teine pool tuleb päevamaksimumide osas mõnevõrra jahedam.