WSJ: Hiina jahib Afganistani maavarasid

Peking peab Talibaniga läbirääkimisi, et Hiina firmad saaksid alustada Afganistanis maavarade kaevandamist. USA muretseb, et Hiina täidab Afganistanis ameeriklastest tekkinud võimuvaakumi.

Viimaste nädalate jooksul on Kabuli külastanud Hiina kaevandusfirmade esindajad. Hiina saatkond tegutseb endiselt Kabulis ja Peking parandab Talibaniga suhteid.

Hiina ja Talibani ametnike sõnul arutatakse maavarade kaevandamist Mes Aynaki nimelises kohas. Piirkonnas asuvad suured vasevarud. Hiina kompartei peab läbirääkimisi ka nafta- ja gaasiväljade arendamise suhtes, teatas The Wall Street Journal.

Afganistan on üks maailma vaesemaid riike. Riigis on aga suured maavarad. Seal leidub kulda, kivisütt, naftat, gaasi ja haruldasi muldmetalle.

USA eksperdid hindasid kümme aastat tagasi Afganistani maavarade väärtuseks 1 triljonit dollarit.

Hiina suursaadik Kabulis kinnitas, et läbirääkimised käivad Mes Aynaki vasekaevanduse projekti alustamise üle. Saadiku sõnul on siiski vaja hiinlastele luua paremaid tingimusi, et investeering end ära tasuks. "On väga oluline, et mõlemad osapooled teeniksid mõistlikult tulu," ütles saadik.

Afganistanis plaanib kaevandamist alustada ka Iraan. Islamiriik peab läbirääkimisi rauamaagi kaevandamise suhtes Afganistani lääneosas.

Talibani mineraalide ja naftaminister Shahabuddin Dilawar ütles, et eelistaks riigis siiski näha USA ettevõtteid, kuna neil on parem tehnoloogia.