Ukraina ja Venemaa alustasid uut kõneluste vooru

Esmaspäeval algasid uued läbirääkimised Ukraina ja Venemaa vahel, enne seda on ootused kasvanud: Ukraina kinnitas, et Venemaa lähenemine on muutunud konstruktiivsemaks, samal ajal survestab USA Hiinat, et see ei asuks sõjalistes raskustes Venemaad abistama.

Mis on oluline 14. märtsil kell 14.00:

- esmaspäeval jätkusid Ukraina ja Venemaa kõnelused uute ootustega;

- Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Ukraina soovib Venemaalt julgeolekugarantiisid ning võimalust tippkohtumiseks;

- WHO hinnangul on sõda puudutanud 18 miljonit ukrainlast ning rünnaku alla on sattunud rohkem kui 30 haiglat;

- Ukraina teatas esmaspäeval, et Tšornobõli tuumajaam on taas välise elektritoiteta;

- esmaspäeval loodetakse avada kümme humanitaarkoridori;

- Kiiev: hulk Vene sõjaväelasi keeldub osalemast Ukraina-vastases sõjas;

- Ukraina nurjas Vene vägede katse ületada pontoonsilla abil Irpini jõgi;

- London: Venemaa katkestas Ukraina merekaubanduse;

- Ukraina esitatud andmed Vene relvajõudude kaotustest näitavad, et need ei suurene enam nii kiiresti kui sõja esimestel päevadel.

Loe neist arengutest pikemalt ERR-i ülevaatest altpoolt.

Uus kõneluste voor algas

Ukraina ja Venemaa vahel algas esmaspäeva lõuna ajal videosilla vahendusel uus kõneluste voor.

"Suhtlus käib, kuigi see on raske," teatas Ukraina pealäbirääkija Mõhhailo Podoljak Twitteris. "Lahkarvamuste põhjus on poliitiliste režiimide erinevus. Ukraina on vaba konsensusel põhinev ühiskond. Venemaa surub oma ühiskonda ultimaatumitega alla."

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it's hard. The reason for the discord is too different political systems. is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Podoljak ütles enne kõneluste algust, et Venemaa suhtumine on muutunud konstruktiivsemaks: "Venemaa saab nüüd palju adekvaatsemalt aru ümbritseva maailma reaalsustest. Nad on palju vastuvõtlikumad Ukraina lahinguväljal kinnitust saanud positsioonide suhtes, Ukraina tegudele oma huvide kaitsel."

Lahingutegevus püsib samades piirides

Ukraina kaitseväe peastaabi hommikuse ülevaate kohaselt pole lahingutegevuse piirkondades öö jooksul olulisi muutusi toimunud. Ukraina väed andsid peastaabi teatel tulelööke Vene armee tagalaosade pihta, sihtides ladusid ja välibaase.

Eelnenud päeva jooksul tulistasid Ukraina väed peastaabi teatel alla neli Vene lennukit ja kolm helikopterit.

Vene armee ei saavutanud öö jooksul märkimisväärset edu, nende pingutused olid suunatud konsolideerumisele ja juba hõivatud alade hoidmisele, teatas peastaap.

Vene sõjaväelaste moraal on madal, teatas Ukraina peastaap. Peastaap viitas andmetele, mille kohaselt Belgorodis Venemaal Ukraina piiri ääres on loodud eraldi laager Vene sõjaväelastele, kes on keeldunud lahingutegevuses osalemast.

Ukraina meedia teatel sai esmaspäeva hommikul Vene raketirünnaku tõttu kahjustada Rivne linna lähedal asuv teletorn, vahendas BBC. Vene raketid tabasid Uniani agentuuri sõnul veel Staviše küla Žõtomõri lähedal.

Samuti sai tabamuse korterelamu Kiievis, üks inimene sai surma. Pommitamise alla langes ka Antonovi ehk Hostomeli lennuväli Kiievi lähistel.

Ukraina: Tšornobili tuumajaam on taas välise elektritoiteta

Ukraina riiklik energiafirma Ukrenergo teatas esmaspäeval, et vahepeal taastatud elektritoide Tšornobõli tuumaelektrijaamale on taas katkenud ning jaama varustatakse diiselgeneraatorite abil.

Tuumajaama elektritoide on oluline suletud reaktorite tuumakütuse jahutusvee pumpamiseks.

Samas tuumajaama kõrval asuva Slavutitši linn on ilma elektrivooluta, lisas Ukrenergo juht Volodõmõr Kudrõtski Ukraina televisioonis esinedes, vahendas Reuters.

Vene kaotuste hulk Ukrainas ei kasva enam nii kiiresti

Ukraina kaitseväe peastaabi teatel on Vene väed kaotanud sõja algusest kuni esmaspäeva hommikuni üle 12 000 sõduri.

Samuti on Vene sõjavägi kaotanud 389 tanki, 1249 lahingusoomukit, 150 suurtükiväesüsteemi, 64 mobiilset raketilaskesüsteemi, 77 sõjalennukit, 90 helikopterit, 617 veokit ja muud sõidukit, 60 kütuseveokit, kaheksa operatiiv-taktikalist drooni.

Võrreldes eelmiste päevadega pole Ukraina esitatud Venemaa kaotuste numbrid enam nii kiiresti suurenenud.

Oma kaotuste suurust Ukraina peastaap ei teata.

Esmaspäeval avatakse kümme humanitaarkoridori

Ukraina ja Venemaa leppisid esmaspäevaks kokku 10 turvakoridori avamise, mille kaudu evakueerida ümberpiiratud asulatest rahulikke elanikke.

Ukraina ajutiselt okupeeritud alade reintegreerimise ministri Irõna Vereštšuki teatel on kuus koridori plaanis avada Kiievi oblastis, kolm Luhanski oblastis ning lisaks loodetakse saada ligipääsu ka Mariupoli linnale, et sinna viia Berdjanskist humanitaarabi.

Ukraina tuletõrjujad toovad Kiievis mürsutabamuse saanud korrusmajast alla vanainimese. Autor/allikas: SCANPIX / Ukraina päästeteenistus

Kiievi oblastist koondatakse inimesi Brovarõ linna ja Belogorodka asulasse, Luhanski oblastis Slovjanski linna.

WHO hinnangul on sõda puudutanud 18 miljonit ukrainlast

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) hinnangul on Venemaa kallaletung puudutanud Ukrainas vähemalt 18 miljonit inimest, kellest 6,7 miljonit on pidanud riigi sees teise kohta pagema.

"Ligi kolm miljonit inimest on Ukrainast lahkunud. Varustuskanalid on tugevalt häiritud. Paljud tarnijad on töö lõpetanud, mitmed laod on sõja tõttu ligipääsematud, meditsiinivarustust on hakanud nappima ning haiglatel on raskusi haigete ja haavatute ravimisel," öeldakse WHO Euroopa osakonna esmaspäeval avaldatud pressiteates.

WHO teatel koordineerib organisatsioon oma partneritega humanitaarabi andmist Ukrainale nii riigi sees kui ka tuues abi riigi piirile.

Nii viidi 8. märtsil Kiievisse 10 tonni meditsiinivarustust edasi jagamiseks teiste linnade haiglatele. Järgneval kolme päeval toimetati veel üheksa kümnetonnist saadetist Harkivisse, Dniprosse, Hersoni, Sumõsse, Mõkolaivisse, Žõtomõri, Žaporižžjasse, Mariupoli ja Tšerkassõsse. Iga saadetis koosnes varustuses 150 haavatu raviks ning 15 000 muu patsiendi ravimiseks. Kõik saadetised viidi kohale tihedas koostöös Ukraina tervishoiuministeeriumiga.

WHO andmeil oli 12. märtsiks registreeritud 31 rünnakut meditsiiniasutustele, milles hukkus 12 ja sai haavata 34 inimest, haavatutest kaheksa ja hukkunutest kaks olid meedikud.

Zelenski: Ukraina soovib Venemaalt julgeolekugarantiisid

Ukraina soovib läbirääkimistelt Venemaaga julgeolekugarantiisid ja kokkulepet tippkohtumise korraldamiseks, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Meie eesmärk neis keerulistes läbirääkimistes on saavutada Ukrainale rahu ja julgeolek," ütles Zelenski ööl vastu esmaspäeva tehtud videopöördumises.

President kinnitas ka, et kahe riigi delegatsioonid räägivad omavahel videoühenduse vahendusel iga päev.

"Meie delegatsioonil on täpne ülesanne – teha kõik, et toimuks presidentide kohtumine," ütles Zelenski.

Ukraina president Volodomõr Zelenski pühapäeval Kiievis haiglas haavatud sõdureid külastamas. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Lisaks soovib Ukraina saada toimivaid julgeolekugarantiisid, märkis president Zelenski. "Mitte selliseid nagu anti Budapestis (kui lääne suurriigid ja Venemaa lubasid 1994. aastal tagada Ukraina julgeoleku pärast selle riigi tuumarelvadest loobumist – toim.) ja sellise, mis praegu toimub meie õhuruumis. Aga sellise, kus ukrainlased võiksid öelda, et see toimib ja on tõeline garantii," rääkis Zelenski.

Varasemalt on Ukraina president öelnud, et võik Vene liidri Vladimir Putiniga kohtuda Jeruusalemmas. Kreml on teatanud, et ei välista Vene-Ukraina tippkohtumist, kuid soovib eelnevalt teada kohtumise päevakorda ja eesmärki.

USA: Venemaa palus Hiinalt relvaabi

Samal ajal on USA teinud avalikuks teabe, et Venemaa pöördus Hiina poole sõjavarustuse saamiseks. "Venemaa on taotlenud Hiinalt sõjavarustust ja muud abi alates sissetungi algusest," ütlesid USA ametnikud ajalehele Financial Times.

"On märke, et Venemaal hakkavad teatud tüüpi relvad otsa saama," ütlesid USA ametnikud.

USA sammu võib näha kui täiendavat sammu esmaspäeval algava kõneluste vooru eel Venemaale täiendava surve loomisel ja sõja alustaja suuremal isoleerimisel. Hiina väidab, et on Ukraina konfliktis neutraalne osapool.

Hiina USA saatkonna pressiesindaja väitis kohe pärast Financial Timesi uudise ilmumist, et pole kunagi kuulnud, et Venemaa on Hiinalt sõjalist abi palunud.

USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan sõidab esmaspäeval Rooma. Ta kohtub seal oma Hiina kolleegi Yang Jiechiga. Ka Sullivan hoiatas pühapäeval Hiinat, et "Peking ei aitaks Moskvat sanktsioonidest mööda hiilimisel."

"Me tagame, et Hiina ega keegi teine ei suuda Venemaale neid kaotusi hüvitada. Ma ei hakka avalikult avaldama, kuidas me seda tagame. Kuid me edastame selle Hiinale eraviisiliselt," ütles Sullivan.

Ukraina pealäbirääkija Mõhhailo Podoljak. Autor/allikas: Twitter

Kiiev: hulk Vene sõjaväelasi keeldub osalemast Ukraina-vastases sõjas

Radio Svoboda teatel hävitas Ukraina suurtükivägi Zaporižžja oblastis Vasõlivka linna juures ligi 200 ühikut Venemaa sõjatehnikat.

Ukraina sõjaväeametnike sõnul jätkavad Venemaa väed rahvusvahelist humanitaarõigust rikkudes tsiviilinfrastruktuuri hävitamist

Venemaa laseb Ukraina teatel Valgevene territooriumilt välja lühimaa ballistilisi rakette.

Venemaa väed pole endiselt suutnud Mariupolit vallutada, märgib raport.

Ukraina relvajõud alustasid vastupealetungi Lõuna-Ukrainas Mõkolajivi oblastis ja Ida-Ukrainas Harkivi oblastis, teatas Ukraina siseministeeriumi ametnik Vadõm Denisenko pühapäeva õhtul.

Kui televisioonis antud intervjuus küsiti Denisenko käest, kas on võimalik, et Vene väed blokeerivad Kiievi, vastas ta, et praegu ei ole mingit blokaadi ja see ei juhtu ka lähitulevikus.

Sumõ piirkonna juht: esmaspäeval tsiviilelanike evakueerimist ei toimu

Sumõ piirkonna juht ütles esmaspäeval, et piirkonnas esmaspäeval tsiviilelanike evakueerimist ei toimu. "Täna pole kokku lepitud ühtegi marsruuti," ütles piirkonna juht.

Alates 24. veebruarist on Sumõ linnas toimunud suured lahingud. 8. märtsil hukkus seal õhurünnakus enam kui 20 tsiviilisikut.

Eelmisel nädalal evakueeriti humanitaarkoridori kaudu Sumõst Poltavasse umbes 5000 tsiviilisikut. Nende seas oli ka 1700 välisüliõpilast, vahendas BBC.

Ukraina võimud süüdistavad Vene vägesid tsiviilisikute evakueerimise blokeerimises.

Ukraina nurjas Vene vägede katse ületada pontoonsilla abil Irpini jõgi

Tehnoloogiafirma Maxar Technologies uus satelliidipilt näitab, et Ukraina sõjavägi nurjas Venemaa sõjaväesõidukite katse ületada juba üle kahe nädala Kiievist põhjas ägedate lahingute tandriks oleva Hostomeli lähedal pontoonsilla abil Irpini jõgi, vahendas CNN.

Irpin on sisuliselt Ukraina pealinna Kiievi äärelinn. Ukraina väed on seni seal Venemaa vägede rünnakud tagasi tõrjunud.

Ukraina sõjavägi hävitas Irpini jõe peamise silla. Seetõttu on jõgi nüüd Venemaa sõjaväele keset rasket maastikku oluline takistus.

Pontoonsild asus lagedal väljal Irpini jõe peasillast umbes kaheksa kilomeetri kaugusel.

Ukraina vägede poolt purustatud pontoonsild Irpinis. Autor/allikas: Ukraina peastaap

London: Venemaa katkestas Ukraina merekaubanduse

Suurbritannia kaitseministeerium teatas pühapäeva öösel oma raportis, et Venemaa merevägi on kehtestanud Ukraina Musta mere rannikul blokaadi.

Ukraina merekaubandus on seetõttu katkestatud, vahendas BBC.

London hoiatas, et Venemaa väed võivad Ukraina rannikul korraldada lähinädalate jooksul uusi dessantrünnakuid. Üks selline operatsioon juba toimus Aasovi merel.

Zelenski kutsus NATO-t jälle üles kehtestama lennukeelutsooni

Pühapäeva hommikul hukkus Venemaa raketirünnaku tõttu Javorivi linna rahuvalve- ja julgeolekukeskuses 35 inimest. President Zelenski kutsus seetõttu NATO-t jälle üles kehtestama Ukraina õhuruumis lennukeelutsooni, vahendas AP.

"Kui te meie taevast ei sulge, on ainult aja küsimus, millal Venemaa raketid langevad teie territooriumile," ütles Zelenski.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron vestles pühapäeval oma Ukraina kolleegi Volodomõr Zelenskiga. Riigipead arutasid käimasolevaid Kiievi ja Moskva vahelisi läbirääkimisi ja jõupingutusi relvarahu saavutamiseks, vahendas CNN.

Macron avaldas Zelenskile toetust ja lubas täiendavat abi, mida Euroopa Liit otsustas viimasel tippkohtumisel Ukrainale anda.

Macron suhtles pühapäeva õhtul ka USA president Joe Bideniga. Riigipead lubasid toetada Ukraina valitsust ja rahvast.

"Macron avaldas kaastunnet ajakirjanik Brent Renaudi surma puhul. Riigipead leppisid kokku Moskva-vastaste sanktsioonide tugevdamises ja Ukraina toetamises. Nad jätkavad lähipäevadel kontakti hoidmist," ütles vestlusega kursis Prantsuse allikas.

Mariupolis on olukord kriitiline, elanike sõnul õudne

Mariupoli linnavõimu teatel on linnas toidu- ja veevarud lõpukorral. "Inimesed on raskes olukorras olnud 12 päeva. Linnas pole elektrit, vett ega soojust. Praktiliselt puudub mobiilside. Viimased toidu- ja veevarud on otsakorral," teatas linnavalitsus.

Linnavalitsuse andmetel on Venemaa sissetungi algusest hukkunud Mariupolis 2187 elanikku.

"Viimase 24 tunni jooksul pommitati linna vähemalt 22 korral. Üle 100 pommi on visatud Mariupoli," teatas linnavalitsus.

Mariupoli elanik, kes postitas pühapäeval video linnas valitsevast olukorrast, ütles, et tegu on puhta õudusega.

"Pole humanitaarabi ega saagi olema. Rahumeelsete inimeste evakueerimine pole võimalik. Inimesed on meeleheitlikus olukorras. Vesi, toit on lõppemas, inimesed on sunnitud poodidesse sisse murdma, et eluks vajalikku leida. /.../ Vene sõjavägi ei häbene korraldada õhurünnakuid, linn on õhurünnakute all. Rahumeelsete elanike seas on tuhandeid hukkunuid kõikjal linnas. Siin on nagu hakklihamasinas. Me tunneme kibestumist, meeleheidet... /.../ Vene väed tapavad meid. Linnal pole olnud elektrit 13 päeva, soojust, vett. Ja maailm ei tea, mis siin toimub. See on puhas õudus," rääkis ta.

Mariupoli kriitilisele olukorrale juhtis tähelepanu ka Punane Rist, kes kutsus üles leidma kokkulepet, kuidas linna abi saata.

"Mariupoli elanikud on kannatanud nädalaid elu-või-surm õudusunenägu. See peab lõppema. Neile tuleb tagada turvalisus ja ligipääs toidule, veele ja kaitsele," ütles Punase Risti rahvusvahelise komitee president Peter Maurer.