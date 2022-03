Iraani parlamendiliikmed nõuavad riigilt agressiivsust tuumakõnelustel

"Nüüd, mil Ukraina kriis on suurendanud Lääne sõltuvust Iraani energiasektorist, ei tohi USA soovi energiahindu alandada täita ilma, et täidetaks ka Iraani õiglased nõudmised," seisab parlamendiliikmete avalduses.

Avaldusele on alla kirjutanud 160 Iraani 290 parlamendiliikmest. Avaldus rõhutab, et Iraan ei tohi ennast siduda lääneriikide tähtaegadega. Avalduses nõutakse ka majanduslikke, poliitilisi ja tehnilisi tagatisi, mida 2015. aastal tuumaleppe tekstis ei olnud. Samuti nõutakse USA sanktsioonide tõhusat ja hõlmavat tühistamist.

Avaldus on kirjutatud vähem kui kuu aega pärast eelmist avaldust, millel nõutakse tuumaläbirääkimistele naasmisele väga rangeid tingimusi. Parlamendiliikmed on oma avaldused kirjutanud hoolimata tõigast, et Iraani ja maailmajõudude vaheline tuumaleppe ei kuulu Iraanis parlamendi kompetentsi, vaid sellega tegeleb Riikliku Julgeoleku Ülemkogu.

Viinis peetud kõnelustel jõuti USA eelmise presidendi Donald Trumpi valitsusajal kehtetuks muutunud tuumaleppe taassõlmimisele väga lähedale. Sõlmimise nurjas aga Venemaa nõue, et Ukrainale kallale tungimise tõttu Venemaale kehtestatud sanktsioonid ei tohi mõjutada tulevasi suhteid Iraaniga. Venemaa nõudmise tõttu pandi lepingu sõlmimine pausile. Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik leiavad, et Venemaa nõudmine võib leppe läbi kukutada. Ka USA peab nõudmist kohatuks.