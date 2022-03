Läti julgeolekuteenistus juurdleb sõjaõhutajaist esoteerikute kuritegusid

Läti julgeolekuteenistus SSD on algatanud kaks kriminaalasja Venemaa sissetungi Ukrainasse õigustavate esoteerikute vastu, esoteerikutega seoses on käimas veel mitu juurdlust, teatab Läti Televisiooni uuriva ajakirjanduse saade De Facto.

Ühe kriminaalasjaga seoses on kinni peetud neli tervendamiskeskusega DVS Urantia seotud isikut, teatab De Facto toimetus. Enne Venemaa sõjategevuse õigustamist tegeles sama seltskond aktiivselt vaktsiinivastase propagandaga.

Sõjaõigustajatest esoteerikute kohta on prokuratuur julgeolekuteenistusele edasi andnud vähemalt viis kaebust, milles kaks on tulnud Ukrainast, kus kurdetakse Lätis loodud internetisisu üle.

Urantia .tervendamiskeskuse juht Skaidrite Aleksejeva on juba varem ülistanud Venemaa presidenti Vladimir Putinit kui "valguse last". Urantia liikmete kogunemistel kutsutakse ukrainlasi "fašismi deemoneiks". Samuti on Urantia liikmed soovinud oma avalikel palvustel ukrainlaste tapmist. NATO-t nimetatakse Urantia kogunemistel Pimeduse Alliansiks.

Julgeolekuteenistuse teatel ei ole DVS Urantia kuidagi erandlik, vaid väga paljud varem vaktsiinivastasusega silma torganud seltskonnad on nii internetis, kui ka avalikel üritustel astunud selgelt Ukraina ja ukrainlaste vastu ning õigustavad Venemaa sissetungi. Julgeolekuteenistus hoiatab, et agressori avalik toetamine või sõjakuritegude õigustamine on kuritegu, mille eest tuleb vastavalt seadusele karistust kanda.