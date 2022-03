Saksamaa tahab osta ülimoodsaid hävitajaid

USA firma Lockheed Martin toodetavate hävitajatega tahetakse välja vahetada Saksamaa kogu senine, Tornado-hävitajaist koosnev hävitajapark. Tehingu peab kinnitama Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz, kes veebruari lõpus seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse teatas Saksamaa kaitsekulutuste olulisest suurendamisest.

Esialgseil andmeil on Saksamaal plaanis osta 35 uut hävitajat. Saksamaa plaan on muutnud rahutuks Prantsusmaa, kellega koos oli Saksamaal kavas arendada Euroopa oma hävitajat. Prantsusmaa kardab, et ostes hävitajaid USA-st võib Saksamaa eurohävitaja arendamisest loobuda.