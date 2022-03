Sule: loodame koroonahaigete haiglavajaduse langust näha nädala pärast

"Haiglaravivajaduse muutus leiab aset nädal-paar pärast üldhaigestumise langust," ütles Sule. "Üldhaigestumine on langenud juba selgelt, sellel nädalavahetusel on langustrend süvenenud, mõne aja pärast saame oodata hospitaliseerimise langust," lisas ta intervjuus ERR-ile.

Haiguse leviku tõusu lõpus haigestus rohkem vanemaid ja see kasvatas haiglavajadust hüppeliselt. "Ootame, et haiglaravi stabiliseeruks, aga see võtab aega veel," ütles Sule.

Meditsiinijuht leiab, et valitsuse otsus koroonapiirangutest osaliselt loobuda, kui koroonaviirusega haiglasse jõudnute keskmine tase alla 25, on õigesti ajastatud. "Kõik piirangud, mis rakendatakse nakkushaiguste tõkestamiseks, on komplekssed. Pole oluline, kes neid kehtestab, kas valitsus või inimesed ise. Oluline, et mõistetaks, miks midagi tehakse. Endale nakkusohu teadvustamine on osa heast rutiinist," rääkis Sule.

Leevendavaid samme on vaja teha, oluline, et teeksime neid mõistuslikult. Praeguse haiguse leviku tingimustes midagi peab tegema ja valitsuse otsus on õigesti ajastatud, sõnas Sule vahetult enne valitsuse esmaspäevast otsust koroonapiirangud kaotada.

Peaminister Kaja Kallas teatas esmaspäeval, et kuna sümptomaatilise koroonaviirusega haiglasse jõudnute keskmine tase langes alla 25, kaotab valitsus teisipäevast koroonapiirangud. Maskikohustus jääb kehtima.