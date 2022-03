Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu on muutnud majandusarengu ettearvamatuks kogu Euroopas, sealhulgas Eestis.

Eesti Panga majanduspoliitika ja -prognoosi allosakonna juhataja Rasmus Kattai ütles Indrek Kiislerile, et Eesti ärisidemed Venemaa, Valgevene ja ka Ukrainaga on suhteliselt tagasihoidlikud, ent kindlasti on sektoreid, mis saavad suurema tagasilöögi.