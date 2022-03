Elektri börsihind tõuseb teisipäeval 162,6 euroni

Esmaspäeval oli hind 14,782 eurot megavatt-tunni eest.

Kõrgeim on hind hommikul kella kuuest seitsmeni, kui kerkib 256,10 euroni megavatt tunni kohta.

Madalaim on hind hommikul kell üheksa kuni 11, kui jääb ligikaudu 110 euro juurde. Samuti on hind madal peale keskööd ehk kolmapäeva esimesel tunnil, kui see on 66,62 eurot megavatt-tunnist.

Soomes tõuseb keskmine teisipäevane hind 124,02 euroni megavatt-tunnist.

Lätis ja Leedus kerkib hind aga päevaga üle 80 euro, jõudes vastavalt 251,98 ja 259,94 euroni megavatt-tunni eest.