Eesti eksperdid: Venemaal pole jõudu Kiievi vallutamiseks

Eesti sõjanduseksperdid ei usu, et Venemaal on jõudu Kiievi vallutamiseks. Venemaa vägedel on probleeme sõduritega ja üksusi püütakse kokku panna ka väljaspool Venemaad.

Kuigi esmaspäeva hommikul pommitasid Vene väed Kiievis kortermaja, on linnas pärast viis päeva tagasi toimunud katset sinna lääne poolt siseneda olnud suhteliselt vaikne, rääkis kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg. Tema sõnul on Venemaa relvajõud tegelenud üksuste väljavahetamise ning kütuse ja laskemoonavarude täiendamisega.

"Me jätkuvalt arvame, et minimaalne eesmärk on see linn ümber piirata. Ja seeläbi sellise Leningradi blokaadi laadse asjana suruda alates presidendist kuni nende vastupanuvõitlejatest ukrainlasteni see linn põlvili. Kiiev on nii suur linn, et selle vallutamiseks tõenäoliselt ei piisaks ka kogu sellest kontingendist, mis üldse Ukraina piiridele toodud on," rääkis Grosberg.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Indrek Kannik ütles, et ta ei näe ka võimalust, et Venemaa otsustaks Kiievit lauspommitada, nagu Mariupoliga on tehtud.

"Kiievi puhul pole praegu selleks võimalusi venelastel. Nad ei ole linnale nii lähedal, et nad saaksid suurtükitulega kesklinna rünnata ja täppisrakette venelastel enam palju ei jätku. Ja Ukraina õhutõrje Kiievi puhul on olnud päris hea. Enamuse rakette, mis on Kiievisse lastud, on nad suutnud alla lasta," lausus Kannik.

Et Kiievi ründamiseks napib Venemaal sõdijaid, on Kanniku sõnul Kiievi vallutamise plaan raskesti teostatav.

"Väidetakse Kiievi lähistel olevat Vene üksuste umbkaudseks hulgaks 30 000–50 000 inimest. Kiiev on nelja miljoni elanikuga linn, kuhu praegu on jäänud üle kahe miljoni elaniku veel alles. Kiievi kaitsjaid on selgelt rohkem, kui see 50 000 ja rünnaku läbiviimiseks sellest ei piisa," ütles Kannik.

Et Venemaal napib sõdimiseks inimjõudu, proovitakse erinevates sõjaväeringkondades kokku panna täiendavaid üksusi. Nii on Süüriast väidetavalt leitud 16 000 vabatahtlikku. Kolonel Grosberg ütles, et kui see info peaks tõele vastama, pole see suur jõud, sest see on üksustesse integreerimata ja ei oska vene keelt.

"Lisaks on teada, et Vene relvajõudude baas Armeenias, ka seal komplekteeritakse üksust, mida sealt ära tuua. Samuti rahuvalvekontingent, kes on Mägi-Karabahhias peale konflikti Armeenia ja Azerbaidžaani vahel, ka sealt üritatakse mingit üksust kokku panna," ütles Grosberg.

Lisaks püütakse Venemaal inimesi tegevteenistusse meelitada, pakkudes neile varasemate pikemate lepingute asemel aastast lepingut.