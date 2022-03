"Välisilm": Ukraina liitumine EL-iga saab olema pikk ja keeruline protsess

Juba enne kohtumist ütles oma lähtepunkti selgelt välja Hollandi peaminister Mark Rutte.

"Esiteks. See oli Holland, kes ühena esimestest riikidest tuli välja relvaabiga. Ühena esimestest soovisime tugevat sanktsioonide paketti. Seega, et ei oleks mingit kahtlust, siis Holland ja Ukraina seisavad õlg-õla kõrval. Aga pole olemas sellist asja nagu kiirkorras liitumine. Sellist asja ei eksisteeri," lausus Rutte.

Pärast öösel kella poole kolmeni toimunud vaidlusi väljusid liidrid saalist kompromissiga. Sellisega, mis paljudele väljaspool ruumi näis kui Lääne-Euroopa liidrite soov. Ent hommikul kinnitasid mitmete idapoolsete riikide juhid, et tegelikult said ikkagi nemad omad tahtmise.

"Me olime ühtsed selle tulemusega, millega välja tulime. Tõesti on erinevad vaated olnud. Osas liikmesriikides ühtpidi, teistes teistpidi, aga see on see kompromiss, millest kõik saavad aru, et Ukrainale on vaja anda lootust ja lootust saab anda sellega, et nende protsessidega minnakse ikkagi edasi. Sellega olid nõus need, kes varem on olnud skeptilised," ütles Eesti peaminister Kaja Kallas.

Fakt on, et Euroopa Komisjon peab nüüd hakkama hindama Ukraina võimalusi Euroopa Liiduga liitumiseks. Seda kinnitasid ka suurriikide juhid.

"Eile saatsime selge poliitilise ja emotsionaalse sõnumi Ukrainale, öeldes: teie tee on koos meiega. Meie pere on teie oma," ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

"Seepärast on õige meie otsus edastada Ukraina ja teiste riikide liitumistaotlused koos nende Euroopa perspektiiviga Euroopa Komisjonile, mis peab neid hindama. Ja ilmselgelt, oleme loomulikult liigutatud Ukraina poolt, mis väga aktiivselt ajab taga oma Euroopa lootusi," lausus Saksamaa kantsler Olaf Scholz.

Igal juhul saab Ukraina võimalik liitumine olema pikk ja keeruline protsess. Ka tavapäraste protseduuride kõrval on Brüsselis mitmeid, kes usuvad, et Mark Rutte või mõni teine Euroopa riigijuht pole veel oma viimast sõna öelnud. Seepärast ongi ilmselt kõige realistlikuma lähenemisega Belgia peaminister Alexander de Croo.

"Liitumisprotsess eksisteerib ja kõiki samme sel teel tuleb austada. Ma arvan, et kui me seda ei tee, siis teeksime suure vea. Aga koos administratiivse protsessiga, mis on tehnokraatlik, on ka poliitiline protsess ja selles peame olema väga selged. Me ei saa lihtsalt sulgeda ust neile, kes vaatavad täna Euroopa poole ja öelda: "Euroopa on koht, kus on õitseng, stabiilsus ja rahu." Me peame neid tõmbama enda suunas, meie poliitilise juhtimise suunas. Aga liikmeks saamine nõuab aega ja palju reforme," lausus de Croo.