Soe ilm jätkub kogu nädala

Öö vastu teisipäeva on Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Rannikualadel tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 5 meetrit sekundis. Külma on 4 kuni 10, kohati 12 kraadi, rannikul on õhutemperatuur nulli ja -2 kraadi vahel.

Hommik on sajuta, kuid rannikualadel kohati udune. Tuul on muutlik ja nõrk. Külma on 3 kuni 9 kraadi, rannikul on õhutemperatuur kohati null kraadi lähedal.

Päev on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Hommikul püsib kohati udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis, pärastlõunal võtab tuul kagusuuna. Õhutemperatuur tõuseb +5 kuni +9 kraadini, rannikualadel on nulli ja +3 kraadi vahel.

Kolmapäev ja neljapäev on sajuta ja külmade vaiksete öödega, kui miinimumid langevad -7 kuni -9 kraadini, rannikul jääb õhutemperatuur mõnel pool null kraadi juurde.

Neljapäeva päeval läheb kagutuul lääne poolt tugevamaks. Kolmapäeval on sooja kuni 10, neljapäeval kuni 7 kraadi.

Reedel jõuab merelt Eestisse veidi pilvi ja õhtul ka sadu. Tuul on puhangulisem, öö pehmema, päev jahedama õhuga.

Laupäeva öösel levib kerge lume- ja lörtsisadu kiiresti üle maa itta ning päev tuleb taas kuiv, lisaks saabub üle mere sooja ning päevamaksimumid tõusevad jälle 10 kraadini.