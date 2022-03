USA hinnangul on Hiina valmis andma Venemaale sõjas abi

USA-l on informatsiooni, et Hiina on väljendanud mõningast valmisolekut anda Venemaale küsitud sõjalist ja rahalist abi sõjas Ukraina vastu, ütlesid allikad CNN-ile.

USA luureandmetega kursis olevad ametnikud ütlesid CNN-ile, et veel ei ole siiski selge, kas Hiina ka tegelikult kavatseb Venemaale abi anda.

USA presidendi Joe Bideni julgeolekunõunik Jake Sullivan ja USA delegatsioon kohtus Roomas Hiina kõrge diplomaadi Yang Jiechiga. USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price'i sõnul väljendasid ameeriklased muret selle kohta, kui Hiina oma tuge Venemaale pakub ning hoiatasid ka, et abi pakkumine kahjustaks Hiina suhteid USA ja teiste partneritega maailmas.

Sullivani sõnul on USA juba varem Hiinat hoiatanud. "Me jälgime pingsalt, millises ulatuses Hiina pakub Venemaale mistahes abi, materiaalset või majanduslikku abi. Me muretseme sellepärast. Me oleme öelnud Pekingile, et me ei vaata kõrvalt ja ei luba ühelgi riigil kompenseerida Venemaale tema kaotusi majanduslikest sanktsioonidest," rääkis Sullivan pühapäeval enne kohtumist Hiina kolleegiga Roomas.

USA ametnike sõnul palus Venemaa Hiinalt Ukraina sõja jaoks varustust. USA kardab, et kui Hiina sellega kaasa läheb, siis aitab ta pikendada sõda, milles on juba ka tsiviilelanikud surma saanud, ning tugevdab liitu, mis konkureerib otseselt USA-ga.

Muu hulgas küsis Venemaa väidetavalt mitteriknevaid sõjaväetoidu komplekte. See kinnitab sõjaanalüütikute väiteid, et Vene vägedel on Ukrainas logistilisi raskusi, mis on takistanud nende edusamme. See on tõstatanud ka küsimusi Vene sõjaväe põhimõttelise valmisoleku kohta.

Ühe allika hinnangul võib toit olla abi, millele Hiina on valmis vastu tulema, kuna see pole surmav abi, mille andmist lääs võiks pidada provotseerimiseks.

Ühe allika väitel pole Hiina Kommunistliku Partei juhtkond üksmeelel, kuidas Venemaale vastata. Kahe ametniku hinnangul võib Hiinat abistamisel tagasi hoida soov vältida majanduslikke tagajärgi.

Üks ametnik ütles CNN-ile, et Hiina presidenti Xi Jinpingi on häirinud see, kuidas Ukraina sõda on NATO liitu taaselustanud.

"Seal on mõnel tõsine mure, et nende sekkumine võib kahjustada majanduslikke sidemeid läänega, millest Hiina sõltub," ütles allikas.

Lääne ametnikud jälgivad ka seda, kas Hiina pakub Venemaale majanduslikku ja diplomaatilist tuge muul viisil, näiteks hoidudes ÜRO-s hääletamast.

USA ametnikud usuvad, et Xi'd on teinud Venemaa sissetung Ukrainasse ja Vene sõjaväe sooritus rahutuks. Väidetavalt oli Xi jaoks ootamatu, et tema enda luureamet ei suutnud juhtunut prognoosida vaatamata sellele, et USA oli nädalaid Venemaa sissetungi eest hoiatanud.