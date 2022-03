Kõneluste taustal käib Ukrainas jätkuvalt sõjategevus

Mis on oluline 15. märtsil kell 6.00:

- Zelenski kinnitas, et kõnelused Venemaaga jätkuvad teisipäeval Türgis;

- Ukraina presidendi nõunik: sõda võib maiks läbi olla;

- Venemaa jätkab täiendavate üksuste moodustamist sõjaks;

- uued satelliidipildid näitavad täiendavaid purustusi Mariupolis ja Kiievi lähistel.

Loe neist arengutest pikemalt ERR-i ülevaatest altpoolt.

Kiievis oli teisipäeva hommikul kuulda plahvatusi

Kiievis viibivad ajakirjanikud teatasid, et varahommikul kella viie ajal oli kuulda pealinnas plahvatusi.

Kohalik uudistekanal Ukraine 24 andis teada kahest plahvatusest Kiievi lääneservas. Kanali hinnangul tulid raketid Valgevenest, kuid neid väiteid pole kinnitatud.

Õhurünnakute eest hoiatavaid sireene on hommikul olnud kuulda lisaks Kiievile ka Odessas, Umanis ja Hmelnõtskõi oblastis.

Several very loud explosions just now in Kyiv. — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) March 15, 2022

Three huge blasts in #Kyiv. — Sudarsan Raghavan (@raghavanWaPo) March 15, 2022

Ukraina relvajõud: Vene väed plaanivad tugevdada oma jõude Harkivi suunal

Ukraina relvajõudude peastaap teatas teisipäeva öösel, et Venemaa jätkab täiendavate üksuste moodustamist sõjaks Ukrainas. Peastaabi väitel kavatseb Venemaa tugevdada oma relvajõude Harkivi suunal.

Peastaap väidab, et Vene vägede 6. armee üksuste täiendamiseks kutsutakse ajateenijaid üle minema lepingulisele teenistusele.

Ukraina hinnangul on samuti Volõni suunal suur tõenäosus provokatsioonideks Valgevene objektide vastu, et kaasata Valgevene väed sõtta.

"Polesje suunal võitlevad okupatsiooniväed Poliske, Kropõvnja, Zahharivka, Oliva, Sloboda, Kuhharska, Žovtneve, Ozerštšõna, Lõpivka, Kopõlivi, Motõžõni, Buzova, Horenõtši, Butša ja Demõdivi asula piirkonnas," selgitasid Ukraina relvajõud.

"Põhja suunas võitleb vaenlane Ljubetsi, Slavutõtši, Kovrõta, Zolotõnka, Mena, Branõtsia, Kalõta, Bogdanovka, Lukaši, Romnõi, Nedrigailivi asulate aladel. Ei teosta aktiivseid ründavaid tegevusi. Teostab vägede ümberrühmitamist, täiustab logistikasüsteemi, et ettevalmistada ja jätkata pealetungi Brovarõ suunal," lisas peastaap.

Slobožanski suunas püüavad Vene väed jätkuvalt piirata ümber Sumõ linna ning viivad läbi sõjategevust mitmel pool, sealhulgas Izjumi, Svatove, Hruševahha piirkonnas. Ka seal ei vii Vene väed läbi aktiivseid rünnakuid.

"Terrorirühmituste tugevdamiseks Sumõ, Ohtõrka, Harkivi ja Izjumi piirkondades koondab väed ümber ja konsolideerub vallutatud piiridel. Samas on probleeme laskepositsioonide laskemoonaga varustamisega," lisasid Ukraina relvajõud.

Donetski ja Tavrija suunal võitlevad Vene väed Borova, Ternove, Novokrasnjanka, Luhanske, Horlivka, Panteleimonivka, Mõkilske, Huljaipole, Orihivi ja Kamjanske asulate piirkonnas.

Avdijivka suunas, Kamjanka piirkonnas olid Vene väed sunnitud taganema.

Vene väed jätkavad katseid Mariupoli vallutamiseks. "Ukraina sõdurid lõid edukalt sissetungijate rünnakud tagasi. Vastase kogukaotused olid umbes 150 inimest, kaks tanki, seitse jalaväe lahingumasinat ja üks soomustransportöör. Pärast kaotusi peatasid okupandid pealetungi ja taganesid," selgitas Ukraina relvajõudude peastaap.

Ukraina relvajõudude suurtükivägi ja lennukid tekitasid Vene vägede sõjatehnikale ja kolonnidele. Relvajõudude andmeil hävis suurtükitules 12 ühikut mootorsõidukeid.

Lõuna-Bugi suunal püüavad Vene väed kanda kinnitada Tomina Balka, Nadeždivka, Kiselivka, Pervomaiski, Mõhhailo-Larine, Uljanovski, Piskõ, Dobre, Snihurivka, Arhangelski, Zahradivka, Osokorivka, Berislavi, Kahhovka piirkondades.

Ukraina relvajõudude andmeil ei valmista Vene väed praegu Mustal ja Aasovi merel ette meredessanti.

Vene armee pommitamise tulemused sõja algusest rünnakute all vastu pidanud Ohtõrka linnas Sumõ juures. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Läbirääkimised peatati kuni teisipäevani

Ukraina ja Venemaa vahel algas esmaspäeva lõuna ajal videosilla vahendusel uus kõneluste voor.

"Suhtlus käib, kuigi see on raske," teatas Ukraina pealäbirääkija Mõhhailo Podoljak Twitteris. "Lahkarvamuste põhjus on poliitiliste režiimide erinevus. Ukraina on vaba konsensusel põhinev ühiskond. Venemaa surub oma ühiskonda ultimaatumitega alla."

Podoljak ütles enne kõneluste algust, et Venemaa suhtumine on muutunud konstruktiivsemaks: "Venemaa saab nüüd palju adekvaatsemalt aru ümbritseva maailma reaalsustest. Nad on palju vastuvõtlikumad Ukraina lahinguväljal kinnitust saanud positsioonide suhtes, Ukraina tegudele oma huvide kaitsel."

Podoljak teatas õhtul, et uus kõnelustevoor peatati kuni teisipäevani.

"Läbirääkimistel võeti tehniline paus kuni homseni. Seda täiendavaks tööks töörühmades ning mõnede definitsioonide täpsustamiseks. Läbirääkimised jätkuvad," kirjutas Podoljak Twitteris.

Esimene Ukraina ja Venemaa delegatsiooni kohtumine toimus Valgevenes 28. veebruaril, järgmine kohtumine toimus 3. märtsil, kolmas voor 7. märtsil.

Zelenski: Vene sõjavägi on Ukraina armee üks varustajatest

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on Vene sõjaväelased segaduses ning ei oodanud Ukrainalt vastupanu, mida nad seni on saanud, vahendas BBC.

"Nad põgenevad lahinguväljalt. Nad hülgavad varustuse," väitis president.

"Me võtame trofeed ja kasutame neid Ukraina kaitsmiseks. Tegelikult on Vene sõjavägi praegu meie armee üks varustajatest. Nad poleks suutnud sellist asja isegi õudusunenäos ette kujutada," lisas Zelenski.

Zelenski tänas Vene tsiviilelanikke, kes on sõja vastu protestinud. Ta tänas eraldi Vene Pervõi Kanali töötajat Marina Ovsjannikovat, kes sõjavastase plakatiga "Vremja" otse-eetrisse tungis.

Zelenski sõnul suutsid Ukraina väed aidata Luhanski ja Kiievi oblastist esmaspäeval põgeneda 3806 inimesel. Ta lisas, et 100 tonni kaubaga autod on endiselt Berdjanskis kinni ning ei pääse Vene vägede poolt ümber piiratud Mariupolisse.

Zelenski kinnitas, et kõnelused Venemaaga jätkuvad teisipäeval Türgis.

Presidendi sõnul on temani jõudnud info, et siiani on kõnelused läinud üsna hästi. "Kuid eks me näe. Need jätkuvad homme," sõnas ta.

Ukraina presidendi nõunik: sõda võib maiks läbi olla

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski nõuniku Oleksi Arestovitši hinnangul võib sõda maikuuks läbi saada, kuna Venemaal lõpevad ressursid ründamiseks, vahendas Reuters.

Arestovitš ütleb mitmes Ukraina meediakanalis avaldatud videos, et täpne sõja lõppemise aeg sõltub sellest, kui palju vahendeid on Kreml valmis sõjale kulutama.

"Ma arvan, et mitte hiljem kui mais, mai alguses meil peaks olema rahuleping. Võib-olla palju varem. Eks näis. Ma räägin hilisematest võimalikest kuupäevadest," rääkis Arestovitš.

"Oleme praegu teelahkmel. Kas väga kiiresti, nädala või kahe jooksul sõlmitakse rahuleping koos vägede väljaviimise ja kõigega või üritatakse mõned, ütleme, süürlased teise ringi jaoks kokku kraapida. Ja kui me need ka purustame, siis leping aprilli keskpaigaks või lõpuks," lisas ta.

Arestovitši sõnul on ka hullumeelne stsenaarium, mille järgi Venemaa saadaks sõtta uued ajateenijad, kes on saanud kuu aega väljaõpet.

Arestovitš lisas, et isegi kui rahuleping sõlmitakse, võivad väiksemad taktikalised kokkupõrked jätkuda, kuigi Ukraina nõuab kõigi Vene vägede täielikku lahkumist.

USA Euroopa vägede endise juhi, kindralleitnant Ben Hodgesi hinnangul on Vene vägede laskemoon ja ka sõdurid juba paari nädala jooksul ammendumas.

Ben Hodges ütles Fox Newsi saatele "The Faulkner Focus", et tema hinnangul ründasid Vene väed väljaõppekeskust Javorivis osaliselt näitamaks, et nad suudavad jõuda liinideni, mis toovad Poolast Ukrainasse varustust ja abi. Samas võis tema hinnangul olla Venemaa sihtmärk ka sealne logistika ülesehitus.

Hodgesi arvates ei peaks juhtunule aga ülereageerima.

"Ma arvan, et venelased on kümne päeva kaugusel kulminatsioonipunktist, mil neil ei ole enam laskemoona ega inimressurssi oma rünnaku jätkamiseks," ütles ta.

ÜRO andmeil on hukkunud üle 600 tsiviilelaniku

​ÜRO inimõiguste kõrge voliniku büroo (OHCHR) andmetel on 13. märtsi hilisõhtu seisuga Ukrainas sõjas saanud surma 636 ja vigastada 1125 tsiviilelanikku.

OHCHR-i hinnangul võib tegelik ohvrite arv olla palju suurem, eriti valitsuse kontrolli all olevatel aladel, kuna sealt on kestvate lahingute tõttu keeruline andmeid saada. Eelkõige puudutab see Harkivi oblastis Izjumi ning Donetski oblatis Mariupolit ja Volnovahhat, kus on väidetavalt sadu tsiviilohvreid.

Uued satelliidipildid näitavad täiendavaid purustusi Mariupolis ja Kiievi lähistel

Maxar Technologies avaldas esmaspäeval uued satelliidipildid purustustest Mariupolis ja Kiievi ümbruses.

Suuri purustusi oli 14. märtsil näha näiteks Kiievi kesklinnast umbes 40 kilomeetri kaugusel loodes Moštšuni külas. Osad majad on endiselt leekides ning ümbruses olevad alad on kõrbenud:

Põlevad elumajad Moštšunis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Maxar Technologies



Fotod näitavad kahjustusi ka Mariupolis. Muu hulgas on näha, et Žovtenijvi linnaosas kahjustada saanud haiglat ja kortermaju:

Mariupoli lääneosas Žovtenijvi linnaosas kahjustusi saanud haigla ja kortermajad. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Maxar Technologies

Pole selge, kumb pool on haigla purustustes vastutav.

Põlengud Mariupoli idaosas Fontanna tänava lähistel. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Maxar Technologies

SOHR: kümned tuhanded süürlased tahavad minna Venemaa eest sõtta

Süüria inimõiguste vaatlusorganisatsiooni (SOHR) teatel on Venemaa pannud siiani kirja üle 40 000 Süüria võitleja, kes tahavad Venemaa eest Ukrainasse sõdima minna.

Organisatsiooni väitel pole need inimesed vabatahtlikud, aga on end kirja pannud lubaduse eest "saada palka ja privileege".

SOHR-i sõnul käib värbamine Damaskuses ja Aleppos läbi Süüria erinevate valitsusametite.

SOHR-i andmeil pole Vene sõjavägi veel ühtki Süüria võitlejat Ukrainas rindele saatnud.

Ukraina uudisteagentuur UNIAN on öelnud, et esimesed 400 võitlejat on saabunud Ukraina piirile. UNIAN-i väitel on pandud neile Ukraina piiri äärde - Venemaal Rostovis ja Valgevenes Gomelis - püsti majutus- ja treeningkeskused.

Zelenski tahab pikendada sõjaseisukorda kuu võrra

Ukraina president Volodõmõr Zelenski esitas esmaspäeva hilisõhtul parlamendile eelnõu, millega pikendataks sõjaseisukorda 30 päeva võrra.

Sõjaseisukord kehtiks praegu 24. märtsini.