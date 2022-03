Lisaks majutusele on pikemas perspektiivis vaja pagulastele ka tööd. Võru- ja Põlvamaal on tööpakkumiste arv suurenenud, mistõttu on Ukraina sõjapõgenikel võimalus leida hooajatöölist tööd kui ka töökoht pikemaks ajaks.

Leevi Lillemäe