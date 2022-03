"Vremja" otsesaatesse sõjavastase plakatiga ilmunud naine on kohtus

Vene riigitelevisiooni tähtsaima uudistesaate "Vremja" otse-eetrisse sõjavastase plakatiga ilmunud naine on praegu Moskvas Ostankino kohtus kohtu all.

Venemaa võimud süüdistavad Marina Ovsjannikovat "loata avaliku ürituse korraldamises." See võib kaasa tuua rahatrahvi kuni 30 000 rubla (250 eurot), üldkasuliku töö või 10-päevase vangistuse, vahendas BBC.

See viitab, et Ovsjannikovale ei esitata süüdistust uue seaduse alusel, mis keelab Vene relvajõudude kohta "valeteabe levitamise."

Sotsiaalmeedias levivad ka fotod, kus ta on kohtus koos advokaadiga.

Telejaama Pervõi Kanal töötaja Marina Ovsjannikovaga ei saadud varem kümme tundi ühendust, ütles advokaat Danil Berman Meduzale.

Ovsjannikova ilmus "Vremja" otsesaates uudistediktori selja taha plakatiga, millele oli vene keeles kirjutatud "Ei sõjale. Peatage sõda. Ärge uskuge propagandat, nad valetavad teile" ning inglise keeles "Venelased sõja vastu".

Enne tele-eetrisse tungimist sotsiaalmeediasse postitatud videos rääkis Ovsjannikova, et peab sõda Ukrainas kuritegelikuks ning seda, et tal on häbi töötada Kremli propaganda huvides.

"Mul on häbi, et ma olen lubanud tele-ekraanil valetada. Mul on häbi, et olen lubanud venelased zombideks muuta," rääkis ta. "Me vaatame vaikides seda ebainimlikku režiimi," lisas Ovsjannikova.

Ta kutsus venelasi üles protestima sõja vastu, öeldes, et ainult nende võimuses on see hullus peatada. "Ärge kartke midagi, nad ei saa kõiki meid vangi panna," ütles Ovsjannikova oma videopöördumises.

Ukraina sadamalinnast Odessast pärit Ovsjannikova isa on rahvuselt ukrainlane, ema venelanna.

Ostankino telekeskuse turvatöötajad pidasid Ovsjannikova kinni juba esmaspäeva õhtul ning öösel viidi ta sealt ära, kuid naise edasine asukoht jäi vahepeal teadmata. Politseijaoskondi läbi helistanud inimõiguslased politseist teda ei leidnud.

Ovsjannikovi advokaat Pavel Tšikov ütles teisipäeval, et politsei algne uurimine ei anna alust tema kliendi kinnipidamiseks või vangistamiseks, edastas BBC.

Ovsjannikovi kinnipidamise aluseks võib olla hiljuti jõustunud uus seadus, mis keelab Venemaa sõjategevust Ukrainas nimetamast sõjaks või invasiooniks või avaldama muud ametliku versiooniga vastuollu minevat infot sõja kohta Ukrainas. Ehkki maksimaalne karistus sellise rikkumise eest oleks 15 aastat vangistust, võiks Tšikovi hinnangul Ovsjannikovat ähvardada 30 000 kuni 60 000 rublane (umbes 300–600-eurone) trahv.

Teisipäeva ennelõunal ilmus Ovsjannikova sotsiaalmeediakontole Twitteris teade, milles ta ütleb, et ei kahetse oma tegu ning tema advokaadi sõnul võib teda ähvardada viie- kuni kümneaastane vangistus. Pisut hiljem ei olnud postitus enam nähtav.

Ovsjannikova nimeliselt Twitteri kontolt tehtud postitus, mis nüüdseks on kadunud. Autor/allikas: kuvatõmmis / Twitter

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tunnustas Ovsjannikova tegu.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas aga seda aktsiooni huligaansuseks.

ÜRO inimõiguste büroo pressiesindaja Ravina Shamdasani kutsus teisipäeval Genfis Venemaa võime üles hoiduma Ovsjannikova karistamisest, kuna tegemist oli sõnavabaduse ilminguga.