Kell 14.05 "Reporteritund": sõja esimesed õppetunnid

Vikerraadio "Reporteritund" jätkab Ukrainat tabanud sõja lainel ning arutleb täna, millised on sõja esimesed õppetunnid.

Milliseid relvi, sealhulgas rahvusvaheliselt keelatud relvi on Venemaa Ukrainas kasutanud ja milliseid vigastusi need tekitavad? Milliseid õppetunde on esimesed 20 sõjapäeva meile andnud?

Neil teemadel räägivad erusõjaväelane Leo Kunnas, sõjatraumade kirurg Tiit Meren ja Ukraina sõja päevikut pidav Igor Taro.

"Reporteritund" algab Vikerraadios teisipäeval kell 14.05. Saatejuht on Kaja Kärner.