Macron vestles viimase kuu jooksul Putiniga 12 korda, lubas seda ka jätkata

Prantsusmaa president Emmanuel Macron lubas jätkata Venemaa juhi Vladimir Putiniga suhtlemist. Macron ja Putin on viimase kuu jooksul rääkinud vähemalt 12 korda, Moskva aga jätkab Ukraina linnade pommitamist.

"Ma ei ütle, et olen nende kõneluste tulemustega rahul, kuid peame seda jätkama," ütles Macron esmaspäeval Prantsusmaa kanali TF1 telesaates.

Macron ja Putin on viimase kuu jooksul rääkinud vähemalt tosin korda, viimane vestlus toimus laupäeval. Siis osales vestlusel ka Saksamaa kantsler Olaf Scholz, vahendas Politico.

Kriitikud väidavad, et Macroni strateegia ei tööta ja see teenib pigem Venemaa propagandamasinat.

Saatejuht uuris Macronilt, mida ta võiks veel Putiniga arutada. "Meie tänane eesmärk on püüda see sõda lõpetada, ilma sõtta minemata," vastas Macron.

Macroni sõnul on vaja hoida dialoogi, et arutada selliseid asju nagu humanitaarkoridorid ja tuumajaamade kaitsmine.

Üks saatejuht avaldas Macronile survet, et ta nimetaks Putinit diktaatoriks. Macron keeldus siiski seda tegemast, vahendas Politico.

"Minu seisukoht on, et kõige tähtsam on teda mitte määratleda. Ma üritan kaitsta meie riiki sõja eskaleerumise eest. Teda solvates või määratledes poleks ma kõige tõhusam selles," väitis Macron.