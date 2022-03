Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Kristi Raik sõjast Ukrainas

Ukraina kaitsjad on veel ühe ööpäeva Venemaa rünnakutele vastu pidanud. Riigist on lahkunud juba kolm miljonit sõjapõgenikku. Miks mõned Euroopa riigipead ikka veel Putinile helistavad? Kui tõenäoline on Soome ja Rootsi liitumine NATO-ga?

"Esimene stuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk.