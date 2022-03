Kell 20 "UV faktor": Kõlvart, Riisalo, Madise ja Pruuli Ukraina põgenikest

ETV saade "UV faktor" keskendub täna sellele, kuidas me saame ja peame aitama neid, kes on tulnud sõja eest Ukrainas Eestisse.

Kaks ja pool nädalat agressiivset sõda, linnade ja asulate pommitamist Ukrainas on pannud kodust lahkuma umbes viis miljonit inimest, neist kolm miljonit on lahkunud oma kodumaalt. Alates 27. veebruarist kuni 14. märtsini on Eestisse kokku saabunud 21 293 Ukraina kodanikku, nende hulgas 7650 last. Siia on jäänud 15 770 inimest, neist ligi veerand on vajanud riigi abi majutuse leidmisel.

Mida saab Eesti teha põgenike jaoks ja mida teeb põgenikevool Eestiga, arutavad Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, õiguskantseler Ülle Madise ning ettevõtja, Eesti Turismifirmade Liidu president ja vabatahtlik Tiit Pruuli.

Saade algab ETV-s kell 20. Saate meeskond ootab vaatajate arvamusi ja küsimusi aadressil uvfaktor@err.ee.