Uuring: 52 protsenti ameeriklastest kahtleb, et Biden kandideerib uuesti

Ajalehe The Wall Street Journal küsitlus näitab, et 52 protsenti ameeriklastest kahtleb, et president Joe Biden kandideerib 2024. aastal tagasi ametisse.

Biden ja Valge Maja väidavad, et Biden plaanib kandideerida uuesti. Presidendi liitlased väidavad, et ta langetab lõpliku otsuse pärast novembris toimuvaid vahevalimisi, teatas The Wall Street Journal.

Demokraatliku partei seas valitseb siiski ebakindlus, kes peaks vajaduse korral Bideni asemel presidendiks kandideerima.

USA majandust räsivad pandeemia ja kiire hinnatõus. Samuti tungis Venemaa Ukrainasse. Joe Biden on USA läbi aegade vanim president, ta on 79-aastane.

"Presidendiks võiks kandideerida 35-aastaselt. Ma ei tea, miks peaks president olema üle 75-aastane," ütles 20-aastane tudeng Katie Smith.

Need, kes aga leiavad, et Biden peaks kandideerima uuesti, väidavad, et president tuleb toime suurte väljakutsetega.

"Me ei vali maratonijooksjat. Ta on ikkagi Joe Biden, kelle süda on õiges kohas," väitis Georgia osariigi poliitik Al Williams.

55-aastane demokraat Julie Hersch väidab, et Bidenil läheb presidendiametis üldiselt hästi ja lubas tema poolt uuesti hääletada, kui ta kandideerib.

Tagasivalimise korral oleks Biden ametiaja vannutamisel 82-aastane. Peaaegu kümme aastat vanem kui Ronald Reagan. Reagan alustas 1985. aastal teist ametiaega 73-aastaselt.

Bideni liitlased tunnistavad, et president on kõrge vanuse tõttu vahel väsinud. Siiski on ta suletud uste taga endiselt aktiivne.

"Ma arvan, et ta on sama Joe Biden, keda olen tundnud aastakümneid," ütles demokraadist kongressisaadik Debbie Dingell

Valge Maja teatel on Biden viimaste kuude jooksul teinud vähemalt ühe riigisisese reisi nädalas. Samuti suhtleb Biden aktiivselt liitlasriikide juhtidega.

Demokraatide seas valitsevad ka sisepoliitilised pinged. Biden esitles end valimiskampaanias kui mõõdukat demokraati. Vasakpoolsemad demokraadid nõuavad aga suuremaid muutusi.

USA endine president Donald Trump on praegu 75-aastane.

49 protsenti ameeriklastest eeldas, et Trump kandideerib uuesti. Vabariiklaste hulgas arvab 60 protsenti valijatest, et Trump kandideerib uuesti, teatas The Wall Street Journal.