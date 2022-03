Kohtla-Järve koolis demonstreerisid mõned õpilased toetust Putini režiimile

Kohtla-Järve Järve koolis demonstreeris osa muukeelsetest peredest pärit õpilasi oma poolehoidu Putini režiimile. Probleemi tuumaks on asjaolu, et õpilased saavad koolist sõja kohta teavet, mis läheb vastuollu nende kodus valitsevate seisukohtadega.

Järve kool on 32 000 elanikuga Kohtla-Järve ainus eestikeelse õppekeelega põhikool. Kooli kolmesajast õpilasest on enamik pärit kakskeelsest või venekeelsest kodust.

"Järve kooli õpilastest on pea 70 protsenti muu kodukeelega ja kokku saavad erineva inforuumiga lapsed. Laps on tihti vahetu ja ta räägib seda, mida tema on näinud-kuulnud. Ta satub segadusse, kui ta kuuleb koolis hoopis midagi muud, seda millega ta harjunud pole," ütles Järve kooli direktori kohusetäitja Stella Onkel.

Õpilased on juustesse lõiganud Z-märke. Mõned poisid otsustasid selgitada klassijuhatajatunnis õpetajale, et too annab neile Ukrainas toimuva kohta väärinfot.

"Nende poiste ja nende vanematega saime asjad selgeks räägitud ja vanemad olid ka väga üllatunud, mida nende lapsed koolis räägivad," rääkis Onkel.

Kohtla-Järve linnavalitsus soovib kutsuda Järve kooli keerulist teemat selgemaks rääkima neutraalsed inimesed.

"Lähiajal me korraldame õpilastele ja õpetajatele kohtumist kriisipsühholoogiga ja võtame ühendust psühholoogilise keskusega," sõnas Kohtla-Järve abilinnapea Kristiine Agu.

Järve kooli hoolekogu soovitus oli leida spetsialistid, kes saaksid infot anda kuulajate emakeeles.

"See sõja teema ja julgeoleku teema on niivõrd oluline ja keeruline ning emotsionaalne ja lapsed ei pruugi sellest õieti aru saada. Samamoodi oleme me teinud ettepaneku, et lastevanematega peab rääkima selles keeles, millest nad paremini aru saavad," sõnas Järve kooli hoolekogu esimees, riigikogu liige Eduard Odinets.

Kokku on alates 24. veebruarist teatatud haridus- ja teadusministeeriumile seitsmest erinevast ja erinevas õppeasutuses aset leidnud juhtumist, kus koolipere on tunnetanud meelsuse väljendamist viisil, mis kahjustab mõnda koolipere liiget. Pöördunud on nii õpetajad kui ka koolijuhid ja õpilased.