Kolmapäev tuleb päikeseline ja soe

Tulevad päevad on päikeselised ja kuivad, kolmapäeval on sooja kuni 10 kraadi.

Kolmapäeval jätkab Eestis ilma kujundamist Venemaalt lõuna-edela suunas leviv kõrgrõhuala, mis toob nautida päikesepaistelist ja kuiva kevadilma.

Hommikutundidel on mõnel pool udune ja õhusoe kerkib kuni 10 kraadini. Ka neljapäeval püsib ilm kõrgrõhkkonna mõjusfääris suuremate muutusteta, paistab päike ja on kuiv ning puhub nõrk kagu- ja lõunatuul.

Ööl vastu kolmapäeva jääb taevas selgeks ja Ida-Eestis on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub rahulik kagutuul ja õhutemperatuur on -3 kuni -9, kohati isegi -11 ning rannikul on mõnel pool ka 0 kraadi.

Hommik tuleb päikesepaisteline ja kohati tekib udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on -1 kuni -6, saartel ja läänerannikul kuni 1 kraad.

Päev tuleb päikeseline ja nõrgalt puhun kagu- ning lõunatuul nõrgalt. Sooja võib oodata 4 kuni 10, rannikul kohati kuni 2 kraadi.

Selget taevast on oodata praktiliselt nädala lõpuni, ainukese erinevusega, et reede õhtul vastu laupäeva liigub üle Eesti sajuala koos vihma ja lörtsiga, kuid väga pikalt pilved ei püsi. Nii öised kui ka päevased keskmised liiguvad üles.