Raik: tõsiste läbirääkimisteni läheb veel aega

Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik rääkis "Esimeses stuudios", et Venemaa ja Ukraina läbirääkimistel vaherahuni jõudmine on praegu veel ebatõenäoline ning planeeritust aeglasemalt edasi liikuv Venemaa võib muutuda sõjas jõhkramaks.

Raiki sõnul ei ole sõda jõudnud sellesse punkti, kus tõsised läbirääkimised saaksid alata. "Praegu käib võitlus edasi lahinguväljal ja selleks, et jõuda päris vaherahu läbirääkimisteni peab jõudma sellesse punkti, kus emb-kumb osapool leiab, et enam ei suuda või ei pea mõistlikuks sõda edasi pidada," ütles ta.

Samuti ei pea Raik realistlikuks tippkohtumist president Vladimir Putiniga. "Olukord on Ukraina vaates positiivsem, kui me oleksime osanud aidata," märkis Raik, kuid lisas, et Venemaa ei hakka seetõttu oma eesmärke kardinaalselt ümber hindama.

"Venemaa ikkagi läheb nii kaugele kui suudab. Kui Venemaa ei ole edasi liikunud nii hästi nagu nad oleksid oodanud, siis on ka oht, et jõhkruse aste kasvab," ütles Raik.

Sümboolne toetus Ukrainale on oluline, nagu visiidid ja Euroopa Liidu liikmesriigiks saamise protsessi käivitamine, ütles Raik. "Ta andis sümboolse signaali, et te kuulute Euroopa perre, kõik sellised signaalid on tähtsad."

Raiki sõnul oli Euroopa Liidu liikmesuse protsessi alustamine ka väga suur ja positiivne samm, kuigi avalikkus seda nii ei näinud.

"Venemaa vaates lääs on selles konfliktis vaenlane ja läänel on äärmiselt tugev huvi, et Venemaa ei võidaks seda sõda. Seda võib-olla päris nii välja ei öelda, aga me saame aru, et küsimus pole ainult Ukrainas, vaid see, kuidas lõpeb sõda Ukrainas saab olema määrava tähtsusega Euroopa julgeolekule järgnevatel aastakümnetel," ütles Raik.