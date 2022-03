Ukraina: Venemaa on kaotanud kuni 40 protsenti sõtta toodud üksustest

Venemaa on Ukraina relvajõudude andmeil kaotanud kuni 40 protsenti üksustest, mis Ukrainasse sõtta on toodud. Kolmapäeval jätkuvatel kõnelustel on seisukohad president Volodomõr Zelenski sõnul üha realistlikumad, tulemusteni jõudmiseks on aga veel aega vaja.

Mis on oluline 16. märtsil kell 05.20:

- Ukraina ja Venemaa kõnelused jätkuvad kolmapäeval, Ukraina pool nimetas Venemaa hoiakut "üha realistlikumaks";

- Ukraina väitel on Venemaa kaotanud kuni 40 protsenti üksustest, mis Ukrainasse sõtta on toodud.

- Kiiev kehtestas pooleteiseks ööpäevaks komandanditunni, öö algas mitme plahvatusega linnas;

- Pentagon: Venemaa väed pole märgatavaid edusamme saavutanud;

- ÜRO andmeil on Ukrainast põgenenud üle kolme miljoni inimese. Kinnitatud andmeil on sõja käigus surma saanud 691 ja vigastada 1143 tsiviilelanikku;

- ägedaimad lahingud käivad endiselt Mariupoli ümber.

Kõige keerulisem on olukord endiselt Mariupolis

Ukraina relvajõudude peastaap ütles kolmapäeva öösel avaldatud ülevaates, et Venemaa väed ei ole suutnud alistada Ukraina relvajõude ning jõuda Donetski ja Luhanski oblastite piirideni ning täita muid endale pandud ülesandeid. Mõkolajivi suunal on Vene väed peatunud.

Ukraina relvajõud hävitasid enda sõnul Tšornobaivka piirkonnas seitse Vene vägede lahingukopterit. Kokku on Ukraina väitel Venemaa kaotanud (täielikult hävinud või lahinguvõime kaotanud) kuni 40 protsenti üksustest, mis Ukrainasse sõtta on toodud.

Peastaabi sõnul püüab Venemaa tugevdada oma vägesid, tuues Ukraina territooriumile täiendavaid taktikalisi üksusi, mis on moodustatud operatsiooni esimesel kümnel päeval kaotusi kandnud üksustest ning välisriikide kodanikest palgasõduritest.

"Lisaks on olemasoleva info kohaselt Venemaa sõjaväe juhtkond otsustanud vabastada Vene Föderatsiooni kõrgemate sõjaliste õppeasutuste kadetid, kes osalevad hiljem Ukraina-vastases sõjategevuses," lisas peastaap.

Volõni suunas ei ole Vene vägede tegevus muutunud - peamised jõupingutused on suunatud Ukraina-Valgevene piiri kaitse tugevdamisele. Peastaabi väitel on Valgevene relvajõudude loodeoperatiivjuhatuse 120. motoriseeritud laskurbrigaadi (MINSK) üksused viidud Ukraina piiri äärde.

Polesje suunal ei viinud Vene väed teisipäeva päeval läbi aktiivseid pealetungioperatsioone. Ukraina relvajõudude väitel paigutavad Vene väed piirkonda miine. Ukraina sõnul püüavad Vene väed taastada varasemates lahingutes lüüa saanud üksuste võitlusvõimet.

Põhja suunas koondasid Vene väed teisipäeva päeval oma tähelepanu luurele. Ukraina relvajõudude sõnul on Vene vägedel probleeme laskemoonaga varustamisel.

Slobožanski suunas püüavad Vene väed olemasolevat üksust tugevdada, koondades reservid riigipiiri lähedale, blokeerides lõunast juurdepääsu Sumõ linnale ja blokeerides Izjumi linna. Ukraina väitel pole Venemaal selles edu olnud.

Donetski suunal olid edutud ka Vene vägede katsed liikuda edasi Rubižne, Severodonetski, Lõssõtšanski asulate suundadel. Seal said Vene väed Ukraina relvajõudude sõnul suuri kaotusi ja olid sunnitud taganema.

Popasna piirkonnas püüavad Vene väed hoida okupeeritud positsiooni ning Avdijivka piirkonnas pole edu saavutanud.

Kõige kehvem on olukord jätkuvalt Mariupoli piirkonnas. Seal püüavad Vene väed blokeerida linna lääne- ja idaservas.

Ukraina relvjaõudude väitel on Vene vägede kaotused Mariupoli ümber olnud märkimisväärsed ning seetõttu olid nad sunnitud kasutusele võtma 810. merejalaväebrigaadi reservid.

Lõuna-Bugi suunal keskendusid Vene väed okupeeritud piiride hoidmisele ja olemasolevate positsioonide insenerivarustuse täiustamisele. Ukraina peastaabi sõnul kavandab Venemaa endiselt pealetungi Krõvõi Rihi suunas.

Haavatu haiglasse toomine Mariupolis 15. märtsil. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Kõnelused Ukraina ja Venemaa vahel jätkuvad kolmapäeval

Ukraina ja Venemaa delegatsioonide vahelised kõnelused jätkuvad kolmapäeval, teatas Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak.

Podoljaki sõnul on kõnelustes ruumi kompromissiks.

"See on väga keeruline ja veniv läbirääkimiste protsess. Selles on fundamentaalseid vastuolusid. Kuid kindlasti on ruumi kompromissiks. Pausi ajal jätkatakse tööd gruppides," ütles ta.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeva öösel tehtud videopöördumises, et Ukraina ja Venemaa seisukohad rahukõnelustel on üha realistlikumad. Tema sõnul on aga tulemusteni jõudmiseks veel aega vaja.

"Kohtumised jätkuvad. Ja mind on teavitatud, et seisukohad nende kõneluste käigus kõlavad juba realistlikumalt. Kuid veel on vaja aega, et otsused oleksid Ukraina huvides," ütles president.

Kiievis kõlasid komandanditunni alates plahvatused

Kiievis jõustus teisipäeva õhtul 35 tunniks komandanditund ning peagi pärast seda kõlasid pealinna lääneservas ka plahvatused, kirjutab BBC.

Pealinnas viibivad CNN-i ajakirjanikud ütlesid samuti, et kolmapäeva öösel oli Kiievi äärelinnades plahvatusi kuulda.

Kolmapäeva öösel kella kolme ajal kõlasid õhurünnakute eest hoiatavad sireenid Ukraina lääneosas Lvivi linnas, vahendas BBC kohapeal viibivate ajakirjanike teateid.

Vene suurtükid ja lennukid jätkavad kogu Ukrainas linnade pommitamist. Lisaks Kiievile ja Lvivile kõlas õhuhäire Dnipros, Tšerkassõ, Ivano-Frankivski, Odessa, Vinnõtsja, Kirovohradi ja Hmelnõtski oblastis. Samuti Izjumi, Krementšuki, Bila Tserkva, Nikopoli, Mõkolajivi, Izmaili, Odessa ja Poltava linnas ning Krõve Ozero piirkonnas.

Vene laevad tulistasid Odessa rannikut

Ukraina siseministeeriumi nõunik Anton Heraštšenko ütles, et kolmapäeva öösel tulistasid Vene laevad Odessa rannikut. Dessanti Vene sõjaväelased ei üritanud, kirjutab Interfax.

"Umbes tund aega tagasi alustasid Vene sissetungijad laevadelt Ukraina rannikul Odessa oblastis Tuzlõ küla lähedale rakettide ja suurtükkide tulistamist. Nad tulistasid kaugelt suure hulga laskemoona. Nad sondeerisid," kirjutas Heraštšenko Telegrami kontol.

ÜRO andmeil on Ukrainast põgenenud üle kolme miljoni inimese

Ukraina põgenike arv ulatub 3 000 381 inimeseni, teatas ÜRO põgenikevolinik.

ÜRO andmeil on 1,8 miljonit inimest põgenenud Poola ning 300 000 neist liigub edasi Lääne-Euroopasse.

ÜRO teatel on kinnitust leidnud 691 tsiviilelaniku hukkumine. 1143 tsiviilelanikku on saanud vigastada.

ÜRO lasteorganisatsioon (UNICEF) teatas, et igas minutis saab 55 Ukraina lapsest põgenik. "See tähendab, et sõja algusest alates on peaaegu igas sekundis saanud ühest Ukraina lapsest põgenik," kirjutas UNICEF pressiteates. Kokkuvõttes on iga päev saanud sõjapõgenikuks 75 000 Ukraina last.

Poola, Tšehhi ja Sloveenia peaministrid jõudsid Kiievisse visiidile

Teisipäeva õhtul jõudsid Kiievisse visiidile Poola, Tšehhi ja Sloveenia peaminister, kes kohtusid Euroopa Liidu esindajatena ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Ministrid jõudsid Ukrainasse teisipäeva hommikul ning liikusid rongiga edasi riigi pealinna.

Delegatsioni kuuluvad Tšehhi valitsusjuht Petr Fiala, Poola peaminister Mateusz Morawiecki ja asepeaminister Jarosław Kaczynski ning Sloveenia peaminister Janez Janša.

"Visiidi eesmärk on on kinnitada terve Euroopa Liidu ühemõttelist toetust Ukraina suveräänsusele ja iseseisvusele," kirjutas Fiala sotsiaalmeedias. Visiit on kooskõlastatud Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Charles Micheli ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, märkis Fiala.

Zelenski sõnul näitab Euroopa liidrite visiit Kiievisse nende tugevat toetust Ukrainale.

"Teie visiit Kiievisse sel keerulisel ajal on tugev märk toetusest Ukrainale. Me tõesti hindame seda," ütles Zelenski tema Telegrami kanalile postitatud lühikeses videoklipis kohtumisest.

Enne peaministreid jõudis Kiievisse kohale Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

Poola, Tšehhi ja Sloveenia valitsusjuhid Kiievis Ukraina presidendiga kohtumas. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

Pentagon: Venemaa väed pole märgatavaid edusamme saavutanud

Pentagon teatas teisipäeval, et Venemaa väed pole teinud Ukrainas olulisi edusamme. USA kõrge kaitseametniku sõnul kannatavad Ukraina suuremad linnad tugeva Vene vägede pommitamise all, vahendas BBC.

Kiievi suunas liikuv Venemaa armee kolonn jääb kesklinnast umbes 20 kilomeetri kaugusel. Vene väed seisavad endiselt silmitsi Ukraina vägede tugeva vastupanuga Harkivi ja Mõkolajivi all.

"Järgmise 24 tunni jooksul peaks jõudma Ukrainasse rohkem USA relvastust," märkis kaitseametnik.