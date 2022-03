Raskin loobus Föderaalreservi asepresidendi ametikohast

Endine Föderaalreservi kuberner ja rahandusministri asetäitja Sarah Bloom Raskin oli president Joe Bideni kandidaat Föderaalreservi järelevalve asepresidendi kohale, mis on riigi võimsaim pangandusregulaator.

Raskini taandumine lõpetab nädalaid kestnud vaidlused senatis tema vaadete üle kliimapoliitika kohta.

Vabariiklaste sõnul suunanuks ta Föderaalreservi järelevalvepoliitikat nii, et näiteks fossiilkütustega tegelevad ettevõtted ei saaks enam laenu.

"Hoolimata tema valmisolekust ja vaatamata sellele, et senat on teda varem kahel korral laialdase ja kahepoolse toetusega kinnitanud, tabasid Raskinit tööstuse ja konservatiivsete huvirühmade alusetud rünnakuid," ütles Biden Valge Maja edastatud avalduses.

Föderaalreservi pangandusjärelevalve asepresidendi ametikoht mängib olulist rolli USA suurimate finantsettevõtete, sealhulgas JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp. ja Citigroup Inc., järelevalves.

Raskin töötas varem Föderaalreservis ja Barak Obama administratsiooni ajal rahandusministri asetäitjana. Enne seda oli ta Marylandi osariigi finantsregulatsiooni volinik. Ta on Duke'i ülikooli juuraprofessor.

"Vabariiklased osalesid ebaausas laimukampaanias, moonutades tundmatuseni Raskini vaateid ja rünnakud tema vastu olid põhjendamatuid," kirjutas

Senati panganduskomitee esimees Sherrod Brown oma avalduses.

Vabariiklased, eriti energiat tootvatest osariikidest, nagu Pennsylvania ja Wyoming, olid Raskini vastu osaliselt seetõttu, et ta kritiseeris 2020. aastal rahandusministeeriumi ja Föderaalreservi, mis pakkusid pandeemia ajal ettevõtete abistamiseks laiapõhjalist hädaabilaenu. Raskini sõnul tulnuks toetusmehhanismid välja töötada nii, et vältida laenude andmist fossiilkütust tootvatele ettevõtetele.