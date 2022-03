USA annab uue eelarvega Ukrainale 13,6 miljardit dollarit abi

Valge Maja küsis vaktsiinide ja ravi jaoks 22,5 miljardit dollarit, kuid kõneluste käigus kärbiti seda summat 15,6 miljardile dollarile ja lõpuks kahanes see veelgi.

"Oleme oma võitluses Covid-19 vastu teinud tohutuid edusamme, kuid meie töö on tegemata," säutsus Biden teisipäeval. "Meil on vaja, et Kongress eraldaks viivitamatult 22,5 miljardi dollari suuruse hädaabiraha, et toetada meie riigi reageerimist Covid-19-le."

Valge Maja teatab, et ilma täiendava rahastamiseta lõpetab föderaalvalitsus järgmisel nädalal uute taotluste vastuvõtmise Covid-19 ravikindlustamata inimeste ravimiseks.

Administratsiooni sõnul on vaja ka rohkem raha, et osta rohkem viirusevastaseid tablette ja profülaktilisi ravimeid immuunpuudulikkusega inimestele, samuti osta rohkem vaktsiiniannuseid juhul, kui soovitatakse vajadusel täiendavaid lisasüste.

"Välismaal sagenenud juhtudega seoses ütlevad teadus- ja meditsiinieksperdid, et järgmise paari kuu jooksul võivad Covid-19 juhtumid suureneda ka siin USA-s," ütles Valge Maja pressisekretär Jen Psaki.

1,5 triljoni dollari suurune eelarve võeti vastu viis kuud pärast tähtaega. Selle keskne teema oli Ukrainale Venemaa sissetungi vastu võitlemiseks eraldatav abi.

Kongress kutsus Bidenit üles astuma Venemaa presidendi Vladimir Putini vastu agressiivsemaid samme.

"Putini agressioon Ukraina vastu on ühendanud inimesi kogu Ameerikas, ühendanud meie kaks parteid Kongressis ja ühendanud vabadust armastava maailma," ütles Biden.

Ligikaudu pool 13,6 miljardist dollarist relvastaks Ukraina ja kataks Pentagoni kulud USA vägede saatmisel teistesse Ida-Euroopa riikidesse. Suur osa on mõeldud ka humanitaar- ja majandusabiks, piirkondlike liitlaste kaitse tugevdamiseks ning nende energiavarude ja küberjulgeoleku vajaduste kaitsmiseks.

Valitsus suurendas eelarvega kulutusi koolidele, taastuvenergiale, biomeditsiinilistele uuringutele ja toitmisprogrammidele. Samuti suunab see raha vähemuste kogukondadesse ja ajalooliselt mustanahalistesse kolledžitesse, uuendab jõupingutusi naistevastase koduvägivalla ennetamiseks.