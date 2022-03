Erakondade reitingud: Eesti 200 tõus peatus, Keskerakonna toetus on madal

Liidrikohal oleva Reformierakonna toetus on viimase viie nädalaga tõusnud 5,1 protsendipunkti võrra, samas on viimaste tulemuste põhjal tõusu tempo aeglustumas.

Norstati uuringu kohaselt on EKRE veebruari algusest kestnud langustrend hetkel peatunud ning viimase nädalaga suudeti toetust ühe protsendipunkti võrra kasvatada. Kui Eesti 200 toetus on alates jaanuari lõpust teinud praktiliselt iga nädal uue rekordi, siis viimaste tulemuste põhjal on parlamendivälise erakonna tõus peatunud.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond (16,4 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (7,6 protsenti) ning Isamaa (6,7 protsenti). Keskerakonna toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat Eesti AS erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 42,8 protsenti ja opositsioonierakondi 36,1 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 15. veebruarist 14. märtsini ning kokku küsitleti 4002 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.