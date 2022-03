Vene delegatsiooni juht: Ukrainast peab saama meile sõbralik riik

Venemaa soovib, et Ukrainast saaks neutraalne ja demilitariseeritud riik, mis ei oleks NATO platsdarm, ütles Vene läbirääkimisdelegatsiooni juht Vladimir Medinski kolmapäeval.

"Meie eesmärk ning ülesanne, mille meile andis president, on saavutada rahu Ukraina aladel, et see oleks rahumeelne, neutraalne ja meie suhtes sõbralik riik, mis ei oleks platsdarmiks NATO-le ega oleks eelpostiks nendele jõududele, mis soovivad kahjustada meie riiki," rääkis Medinski.

"Ukraina neutraalse staatuse säilitamine ja arendamine, Ukraina demilitariseerimine – arutatakse tervet komplekti küsimusi, mis on seotud Ukraina armee suurusega," lisas Medinski.

Tema väitel pakub Ukraina Austria või Rootsi tüüpi neutraalset ja demilitariseeritud riiki, kuid siiski oma maa- ja mereväega. "Kõiki neid küsimusi arutatakse Vene ja Ukraina kaitseministeeriumi juhtkonna tasemel," lisas Medinski.

Vene delegatsiooni juht tõdes, et Ukrainal on ka praegu neutraalse riigi staatus, selliselt lahkus ta Nõukogude Liidust ning neutraliteet on kirjutatud ka riigi suveräänsusdeklaratsiooni.

"Kahtlemata on meie jaoks võtmeküsimus Krimmi ja Donbassi staatus, aga samuti rida humanitaarseid küsimusi, muuhulgas denatsifitseerimine, venekeelse elanikkonna õigused, vene keele olukord ja nii edasi," rääkis Medinski.