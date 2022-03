Koroonaviiruse levik kiireneb Hiinas taas, linnad on jälle suletud

Lääneriigid loobuvad piirangutest, Hiina aga jätkab karmi koroonapoliitikat. Riigis levib nüüd kiiresti koroonaviiruse omikroni variant.

Alates omikroni variandi saabumisest on Hiinas registreeritud rohkem kui 15 000 viirusega nakatumise juhtumit. Kolmandik neist registreeriti viimase 24 tunni jooksul, see on kõrgeim pärast viiruse puhangu algust, vahendas The Times.

Kompartei lubas jätkata koroonaviiruse suhtes nulltolerantsi poliitikat. Hiina uued piirangud on sama karmid, kui need olid kaks aastat tagasi.

Pandeemiaga võitlemise eest vastutav asepeaminister Sun Chunlan nõudis viiruse ohjeldamiseks "erakorralisi samme."

Kirdeosas Jilini provintsis on siseruumidesse suletud kõik 24 miljonit inimest. Jilini linnapea aga vallandati. Kuberner Han Jun lubas, et juurib viiruse leviku provintsist välja.

Kompartei kehtestas karmid piirangud ka Shanghais. Linn on riigi finantskeskus. Suletud on ka 17 miljoni elanikuga Shenzheni linn.

Võimude kiirus viiruse leviku tõkestamisel üllatas inimesi. "Sulgemised on liiga äkilised. Minu sõber ärkas hommikul üles ja avastas, et tema hoone on ilma hoiatuseta suletud. Tema ülemus pidi talle sülearvuti postiga saatma," ütles üks Shenzheni elanik.

Riigimeedia väidab, et linn pole lukus, vaid elab "aeglast elu."

Hiina teadlased aga muretsevad kõige rohkem Hongkongi pärast, kus on maailma kõrgeim suremus. Linnas levib omikroni variant, kuid vähem kui kolmandik üle 80-aastastest inimestest on täielikult vaktsineeritud.