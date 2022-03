Iraan vabastas kuus aastat vangis olnud Briti naise

43-aastane Zaghari-Ratcliffe vahistati Iraani võimude poolt 2016. aastal. Islamiriik süüdistas teda Iraani valitsuse kukutamise vandenõus. Zaghari-Ratcliffe eitas neid süüdistusi, vahendas BBC.

Zaghari-Ratcliffe'i vabastamist kinnitas ka Suurbritannia parlamendisaadik Tulip Siddiq.

Zaghari-Ratcliffe'i abikaasa Richard Ratcliffe elab koos nende tütre Gabriellaga Londonis. Richard Ratcliffe tegi aktiivselt kampaaniat, et tema naine vabastataks.

Zaghari-Ratcliffe on üks mitmest lääneriigi kodanikust, keda on Iraanis kinni hoitud. Inimõiguslased peavad seda pantvangipoliitikaks, mille eesmärk on saavutada välisriikidelt järeleandmisi.

Zaghari-Ratcliffe'i kinnipidamisega on seotud 400 miljoni naelane võlg. Suurbritannia võlgneb selle raha Teheranile, kuna ei tarninud Iraanile tanke, kuigi riik oli need 1970. aastatel ostnud.