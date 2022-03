USA ametnik: Ukraina saab läänelt mobiilsed õhutõrjesüsteemid

USA ja NATO liitlasriigid saadavad Ukrainale mobiilsed maa-õhk-tüüpi raketisüsteemid, et aidata Kiievil kaitsta oma õhuruumi.

USA kõrge ametniku sõnul hõlmavad need süsteemid nõukogudeaegseid mobiilseid õhutõrjesüsteeme SA-8, SA-10,SA-12 ja SA-14, vahendas CNN.

Need süsteemid pole nii võimsaid kui S-300 süsteemid, mida Kiiev on varem taotlenud. Siiski on nende laskeulatus suurem kui varem Ukrainale tarnitud Stingeritel. Uued õhutõrjesüsteemid võimaldavad tabada tiibrakette.

Süsteemid hangiti NATO riikidelt ja USA kõrge ametniku sõnul on need juba teel Ukrainasse.

President Joe Biden allkirjastas teisipäeval ka seaduseelnõu, millega antakse Ukrainale täiendavat sõjalist ja humanitaarabi 13,6 miljardi dollari ulatuses osana USA valitsuse 1,5 triljoni dollari suurusest aastasest rahastusest.

SA-14 on kaasaskantav õhutõrjeraketisüsteem, mis töötati välja Nõukogude Liidus. Süsteem on tuntud ka 9K34 Strela-3 nime all. Nõukogude armee võttis selle süsteemi kasutusele 1974. aastal ja varustas sellega ka Varssavi Lepingu Organisatsiooni riike.