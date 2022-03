Eesti ehituskeemiafirma Krimelte ladu sai Kiievi lähedal tabamuse

"Ukrainas meil ladu on ja see ladu sai tabamuse," ütles Krimelte juht Peeter Tohver. "Meie ladu oli tõesti Kiievi lähistel ja ta sai tabamuse kuskil nädal kuni kümme päeva tagasi. Seal on laokompleks, kus väga paljude ettevõtete laod on kokku toodud. Palju seal täpselt hävis ja kelle kaup hävis, ma ei tea, aga et meie saime tabamuse ja meie kaup hävis, see on tõsi."

"Sõjas on kahjud päris suured. Ei saa salata. Loomulikult. Kui ikka kaup hävib, siis ta hävib," rääkis Tohver ja lisas, et sõda tervikuna on ettevõtte tegevusele negatiivselt mõjunud. "Kõik riigid, mis on täna sõjasse kaasatud, ka Valgevene, mis ei ole otseselt veel, ja Ukraina ning Venemaa esmajärjekorras. Meie tegevus seal on olematu või siis piiratud," lisas Tohver.

"Oleme juba kaotanud osa oma käibest. Iga ettevõtja on ju optimist, me loodame, et see hullus ühel hetkel lõppeb ja siis on jälle natukene teistsugune pilt. Praegu need mõjud on päris suured, jah. Aga meil ei ole see olukord, kus sõltume ühest riigist või ühest maast. Me müüme 80 riiki üle maailma. Üks riik ei mõjuta meid enam nii palju, kui ta mõjutas 20 aastat tagasi. Täna me oleme juba suur ettevõte," ütles Tohver.

Tohver lisas, et Krimelte kõige negatiivsem stsenaarium, sõja jätkumine vähemalt aasta lõpuni, viiks ettevõtte käibest kuni 20 protsenti. "Kui kõik totaalselt ära kaob, siis võib olla kuni viiendik," rääkis Tohver. "Me teame seda, mida me teame täna, me ei tea seda, mis saab homme."

"Kui me vaatame homset päeva, siis vaatame ikkagi kõige mustemaid stsenaariumeid. Me peame selleks valmis olema. "Aga mis tegelikult hakkab toimuma ja need numbrid, kui ma ütlen teile kuni viiendik, siis ma ütlen teile ikkagi kõige hullemas unenäos. Aga kas see tegelikult realiseerub, loodame, et mitte," märkis Tohver.

Krimelte on ehituskeemia tootja, mis toodab ehitusvahtusid, vuugihermeetikuid, liime, tihendusmaterjae ning pinnatöötlus- ja puhastusvahendeid. Tootmisüksused asuvad Eestis, Hispaanias ja Venemaal. Müügiettevõtted on Balti riikides, Ukrainas, Rumeenias, Venemaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Portugalis ja Ühendkuningriigis.

Äriregistrile esitatud majandusaasta aruande kohaselt teenis Krimelte 2020. aastal 111,1 miljoni euro suuruse käibe juures 9,1 miljonit eurot kasumit. Ettevõtte omanikud on võrdselt Jaan Puusaag ja Jaanus Paeväli.