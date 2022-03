Töötukassa hinnangul võib sõda Ukrainas viia tööpuuduse 10 protsendini

Juba enne seda, kui Ukrainas lahingud puhkesid, võttis Eesti suuna, et siia jõudvad sõjapõgenikud tuleb võimalikult kiiresti tööle aidata. Samas on prognoosid saabujate hulga kohta pidevalt muutunud.

Nüüd teeb valitsus kõik oma arvutused mõttega, et siia võib jõuda kuni 100 000 põgenikku. Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna juhataja Katrin Liivametsa sõnul võib neist tööturule jõuda umbes 40 protsenti.

"Arvestuslikult võiks meie jaoks olla kuus keskmiselt neid inimesi, kes aktiivselt töötukassa kaudu tööd otsivad, umbes 10 000. Mõned on tööl, mõned tulevad, registreerivad, mõned liiguvad tööle ära," rääkis Liivamets.

Praegu on töötukassa nimekirjas umbes 45 000 aktiivset tööotsijat. Liivametsa sõnul tuleb Ukraina sõja ja sanktsioonide vaates arvestada ka sellega, et töökohti võib vähemaks jääda. "Me oleme tuginenud rahandusministeeriumi kiirhinnangule. Ja selle pealt võib arvata, et igas kuus hakkab olema umbes 15 000 täiendavat töötut," ütles ta.

Selle arvestuse järgi võib Eesti töötuse määr kerkida 10 protsendi juurde. Iseenesest pole selles midagi enneolematut. Näiteks 2010. aastal oli see näitaja 16 protsendi juures. Võimalik eesseisev olukord on siiski tavapärasest erinev.

"Kasvõi lihtsalt keeleoskuste poolest. Saabujate hulgas on ka neid inimesi, kellel ei ole vene keel sellisel tasemel, kellel siin on väga tugev keelebarjäär. Ja kindlasti on puudu tõlketeenustest," rääkis Liivamets.

Liivamets ütles, et kui majanduskasv jätkuks samas tempos, mis oli enne sõja puhkemist, võiks täituda sotsiaalministeeriumi soov saabujad kuu-paariga tööle aidata. Kui majandus kannatab, on kõik keerulisem.

"Seal hulgas on neid inimesi, kes juba on tööle läinud, kes on kohe tööle minemas, kes teavad, et nad saavad elamisloa ja lähevad kohe. Aga teiste puhul võib see võtta ka kauem aega," sõnas ta.

Kuna ajutisi majutuskohti suuremates linnades napib, viiakse sõjapõgenikke bussidega üle Eesti laiali.

Töökohad on siiski suuremates kohtades, Tallinnas ja Tartus, märkis Liivamets. "Peaaegu pool meie kõikidest tööpakkumistest on Tallinnas ja Harjumaal, umbes kümme protsenti on Tartumaal, viis kuni seitse protsenti Pärnumaal ja Ida-Virumaal. Ülejäänutes on suhteliselt pisike osa."