Kuressaares alustati põgenikele ajutiste elamislubade pakkumist

Saaremaale on lähedaste ja tuttavate juurde jõudnud hinnanguliselt üle saja Ukraina sõjapõgeniku.

Kuressaarde jõudnud Kiievis elanud Ukraina perekonna jaoks algas sõda puhkusel olles ja Dominikaanist on nad nüüd läbi erinevate riikide jõudnud kodulinna Kiievi asemel Saaremaale oma sugulaste juurde.

"Esialgu ootame ja siis vaatame edasi. Meie ettevõtted praegu töötavad Ukrainas, me teeme siit kaugtööd. Ehk siis praegu töötame seal, aga mis saab edasi, seda on praegu raske öelda," ütles põgenik Oleg.

"Võib-olla jääme siia, praegu on raske öelda. Me väga loodame, et varsti see kõik lõppeb ja me saame koju minna," ütles Julia.

Sõja algusest alates lehvib Kuressaare kesklinnas Ukraina lipp ja sinna on sisse seatud sõjapõgenikele mõeldud infopunkt.

"Me muidugi oleme võimelised vastu võtma ka rohkem inimesi, aga kui me räägime just kvaliteedist ja nendest teenustest mida saame pakkuda, et koolid ja kõik muud, töökohad. Siis jah, see arv kujuneb kuskile sinna 300-400 kanti," ütles Saaremaa valla kriisistaabi juht Gunnar Havi.

Kolmapäeval oligi Kuressaare politseijaoskonnas esimene päev ajutiste elamislubade ehk ajutise kaitse väljastamisel.

"Selle protsessi tulemusena, inimesed, kes on siia sattunud saavad omale samad õigused, samad sotsiaalsed garantiid, nagu on Eestis elavatel inimestel. Ja samamoodi tekkib neile haigekassa garantii, kui nad lähevad tööle," rääkis Kuressaare politseijaoskonna vanemkorrakaitseametnik Matis Sikk.

Irpinis elanud Irina koos pojaga olid esimesed kes elamisloa Kuressaarest said, muidu oleksid nad pidanud järjekorras ootama aprilli keskpaigani ja selleks ka mandrile sõitma.

"Kõige tähtsam on praegu töö. Me ei karda tööd, me oleme valmis tööd tegema. Peamine, et palka makstakse," ütles Irina.

Emotsioone ja läbielamisi on nendel inimestel olnud viimastel nädalatel küllaga, aga nad kõik ütlevad, et neid koheldakse Saaremaal väga hästi.