Neljapäev tuleb taas selge ja päikeseline

Neljapäeval jääb Eesti õhuruumi valitsema võimsa kõrgrõhuala serv, mis hoiab taeva selge ja ilma kuivana.

Kagu- ja lõunatuul on sisemaal nõrk, saartel ja läänerannikul pisut tugevneb. Õhutemperatuur tõuseb ikka üle 5 kraadi piiri, jahedam on meretuulega rannikul, sest veetemperatuur on praegu vaid 1-2 kraadi üle 0.

Öö vastu neljapäeva on rahulik, selge ja kuiv. Kohati võib udu tekkida. Õhutemperatuur on -2 kuni -8 kraadi, rannikul kuni 1 kraad.

Neljapäeva hommik on selge. Lõuna- ja kagutuul on nõrk. Õhutemperatuur on -1 kuni -7, saarte rannikul 0 kraadi ümber.

Päev on päikeseline. Lõuna- ja kagutuulel on kiirust 2-8, rannikul puhanguid 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 4 kuni 9 kraadini, meretuulega rannikul piirdub 2 kraadiga.

Öö vastu reedet on ikka selge ja karge. Päev on mandril päikeseline. Saartele jõuavad aga õhtu poole pilved ja kerged sajuhood. Tuul on tugevam ja jätab temperatuuri 5 kraadi ümbrusse.

Ööl vast laupäeva jääb ka mandrile mõni sajuhoog maha. Pilvisema taeva all on temperatuur 0 ümber. Päeva peale pilved lahkuvad ja õhusoe kerkib 10 kraadini.

Pühapäevast alates on taas taevas selgem. Ööd napilt miinuses, päevad 10 kraadi lähedal.