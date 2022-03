Kanada ei luba Valgevene lennukeid oma õhuruumi

Kanada põhjendab otsust sellega, et Valgevene toetab Venemaa agressiooni Ukrainas, vahendas CNN.

Otsus jõustub kohe ning kehtib teadmata ajani.

Piirang on osa hulgast majandusmeetmetest, mille Kanada on kehtestanud Venemaa otseste toetajate vastu.

Effective immediately, and until further notice, all aircraft directly or indirectly owned, registered, chartered, leased, operated or controlled by a citizen of either the

Russian Federation or of Belarus, are prohibited from entering, exiting or overflying Canadian airspace