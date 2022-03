Prantsusmaa välisminister: Venemaa vaid teeskleb läbirääkimist

"On vaid üks hädaolukord: relvarahu, relvarahu, relvarahu. Ainult sellel alusel saab läbi rääkida, sest relv pea kohal ei pea läbirääkimisi," ütles Le Drian Prantsusmaa ajalehele Le Parisien.

Minister lisas, et Prantsusmaa peaks igasuguse keemia- või bakterioloogilise relva kasutamise eest Ukrainas vastutavaks Venemaad.

"Kui Ukrainas toimuks keemia- või bakterioloogiline rünnak, siis me teame, kes selle taga on. See oleks Venemaa," ütles ta.

Le Drian selliste ebakonventsionaalsete relvade kasutamine tooks Venemaale täiendavad sanktsioonid.

"Ebakonventsionaalsete vahendite kasutamine tähendaks olukorra talumatut eskaleerimist ning tooks vastuse ilma tabudeta, täiesti ulatuslike ja radikaalsete majandussanktsioonide näol," rääkis ta.

Le Drian ei täpsustanud, millised sanktsioonid sellises olukorras kehtestataks.