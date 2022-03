Jaapan teatas nelja Vene dessantlaeva suundumisest läände

Jaapani kaitseministeeriumi avaldatud fotodel on näha, kuidas ühel laeval paiknevad sõjaväe veokid.

Ministeeriumi pressiesindaja sõnul ei tea Jaapan, kuhu laevad suunduvad, kuid ta küsimusele, kas need võivad suunduda Ukrainasse, vastas ta, et see on võimalik.

Jaapani kaitsejõudude mereväepatrull märkas Vene laevu, mis veavad kümneid tanke ja muud sõjatehnikat, juba teisipäeval ning jälgis nende liikumist Vaikselt ookeanilt läbi Tsuruga väina Jaapani merre. See on ebatavaline, et Vene sõjalaevad mööduvad Jaapani territooriumist nii lähedalt, tõdes pressiesindaja. Tsuruga väin lahutab Jaapani kahte suurimat saart Honshud ja Hokkaidot.

Lääneriikidelt rohkelt relva-abi, muuhulgas ka tankitõrjerakette saanud Ukraina relvajõud on purustanud rohkelt Vene sõjatehnikat, mistõttu Venemaa on sunnitud sinna üha uut varustust vedama.

NATO riigid on Ukrainale saatnud juba üle 20 000 tankitõrjerelva ning lubasid kolmapäeval jätkata Ukraina varustamist relvadega.