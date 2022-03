Tartu lisaeelarve tuleb tänavu hinnatõusu valguses tõenäoliselt mahukas

Kõrge inflatsioon ja ehitushindade kiire kasv tähendab, et Tartu linnavalitsuse lisaeelarve võib tuua linna plaanidesse olulisi muudatusi. Välistatud ei ole, et mõni investeering tuleb edasi lükata.

Lisaeelarve koostamine on Tartus tavaline. Möödunud aastal moodustas see algse eelarve mahust 5 protsenti. Tänavu võib vaja olla veel mahukamat lisaeelarvet, ütles linnavolikogu rahanduskomisjoni ja Eesti 200 liige Pille Tsopp-Pagan.

"2022. aasta eelarve on tehtud sarnase arvestusega nagu aasta 2021 eelarve. See tähendab, et eos me näeme, et viieprotsendilist tõusu me ei saa kindlasti välistada. Ma ise arvan, et pigem 10 protsendi kanti see läheb. Arvestades kõike, mis on aasta algul juhtunud," ütles Tsopp-Pagan.

Tartu abilinnapea Priit Humal tõdeb, et tegelikud kulud ja prognoosid võivad tänavu oluliselt erineda.

"Meie praegused hinnad muutuvad päris kiiresti. Hanked on alati natuke erinevad olnud, võib-olla on praegu need rohkem erinevad prognoosidest. See tõehetk on ikkagi kui hankemenetlus on lõppenud ja konkreetsed ehituspakkumised on laekunud," rääkis Humal.

Humal selgitas, et linnavalitsus ootab suurematele hangetele veel vastuseid. Linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimees Silver Kuusik ütleb, et olulised investeeringud peaks pigem enne ära tegema kui ehitushinnad veel rohkem tõusevad.

"Kui intress on ülimadal ja inflatsioon on kõrge, siis on õige aeg laenu võtta. Meie arvates ei ole isegi millegi üle debateerida. Strateegilised objektid need tuleb valmis saada. Ei saa kuidagi alahinnata Riia ringi või tänavate remondi vajadust," rääkis Kuusik.

Kuusik lisab, et on ka investeeringuid mida võiks kärpida. Näitena toob ta sadamaraudtee rohekoridori.

Tsopp-Pagan laenu toel ehitamist ei poolda. "Meil olid suured vaidlused näiteks Ülikooli tänava kahe lõigu rekonstrueerimise üle. 700 000 eurot. Võiks vaadata, kas saab seda järgmisesse aastasse lükata," ütles ta.

Kuigi korras teed on tartlastele olulised võib olukord sundida valiku ette, ütles Tsopp-Pagan. "Ma kunagi ei pakuks, et koolide rekonstrueerimist lükataks edasi. Me teame kui halvas seisus need on ja kui palju on vaja neid renoveerida."

Samas rõhutas Humal, et tegelikku kulude mahtu veel teada ei ole. Tulude ülelaekumine on ka möödunud aastaga võrreldes seni kahekordne. Sõjapõgenike aitamisega seotud suuremad kulud on katnud riik otse.

"Paljud kulutused, mis meile põgenikega tulevad ja ka tulude alalaekumised ei selgu ka selle lisaeelarve tegemise ajaks. See on kindlasti tavapärasest aastast erinev. Me ei saa kõiki neid prognoose väga täpselt ette näha, mis aasta teine pool toob," rääkis Humal.

Lisaeelarve loodab Humal valmis saada kevade lõpuks.