Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Kallas, Aab, Riisalo, Liimets, Jaani

Valitsuse istungi päevakorras on 20 punkti. Teiste teemade hulgas teeb rahandusminister valitsusele ettepaneku eraldada kultuuriministeeriumile 1,3 miljonit eurot Eesti eraõiguslike venekeelsete meediaväljaannete toimetuste tugevdamiseks 2022. aastal. Toetuse abil toodetud ja avaldatud sõltumatu meediasisu peab olema avalikkusele tasuta kättesaadavad. Toetuse saaja peab olema Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, kes annab välja meediaväljaandeid, mille hulgas on venekeelne veebiväljaanne ja millel on nii eesti- kui ka venekeelne toimetus. Toetuse saaja peab kuuluma Eesti Meediaettevõtete Liitu.

Valitsus kinnitab ka riikliku pensioni indeksi väärtuse 1,079, indekseerimise tulemusena suurenevad pensionid keskmiselt 7,9 protsenti. Keskmine 44-aastase staažiga vanaduspension suureneb 552,37 eurolt pärast indekseerimist 595,35 euroni (42,98 euro võrra). Indekseerimise eeldatav maksumus on 122,5 miljonit eurot ja see puudutab ligi 324 000 pensionäri.

Valitsus kiidab neljapäeval heaks Eesti ja Soome gaasivarustuskindluse tagamise solidaarsusmeetmete kokkuleppe. Selle alusel saavad riigid gaasituru mittetoimimisel küsida teiselt poolelt abi gaasivarustuse tagamiseks ja seda teisele poolele osutada.