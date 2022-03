Apple'i toodang kallines Venemaal järsult

iPhone'i nutitelefonide hind on viimase kolme nädalaga tõusnud 24–34 protsenti, Apple'i arvutite hinnad 46–142 protsenti, selgub Vene hinnavaatlusplatvormi Price.ru andmetest, mida Kommersant vahendas. Ülevaates võrreldi 23. veebruari ja 15. märtsi hindu.

"Apple'i seadmete hind on märgatavalt kasvanud. Kõige rohkem tõusid Apple'i sülearvutite hinnad, kuna Venemaal on palju ameteid alates disaineritest kuni analüütikuteni, kes töötavad [Apple'i operatsioonisüsteemi] iOS peal. Seega näeme, et mõned mudelid on kallinenud 2–2,4 korda," öeldakse Price.ru ülevaates.

Seal tuuakse näiteks MacBook Pro MK1E3 hind, mis on tõusnud rekordilise 480 000 rublani (4167 eurot) ja MacBook Z11B0004T hind, mis on nüüd ligi 303 000 rubla (2630 eurot).

Kõige vähem on kasvanud MacBook Air MGN63 hind – 46 protsenti – ja see maksab nüüd 126 100 rubla (1095 eurot).

Nutitelefonidest kallines enim iPhone 13 128GB – selle hind tõusis 34 protsenti ja on nüüd 96 000 rubla (834 eurot) ja iPhone 13 Pro 128GB, mis kallines 31 protsenti ning maksab nüüd 125 900 rubla (1094 eurot).

Apple teatas pärast Vene presidendi Vladimir Putini algatatud sõda Ukrainas, et peatab oma seadmete tarne ja müügi Venemaal ning oma maksesüsteemi ApplePay toimimise Vene seadmetes.