Raske koroonaga on haiglas 234 patsienti, suri neli inimest

Neljapäeva hommiku seisuga on haiglas 574 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 234 vajab haiglaravi raskeloomulise Covidi tõttu, nendest omakorda 151 ehk 64,5 protsenti on vaktsineerimata ja 83 ehk 35,5 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta haiglasse sattunud keskmiselt 1,2 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta haiglasse sattunud keskmiselt viis vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 58 uut haigusjuhtu, millest 25 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise Covidi tõttu.

Viimase 10 päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 25,4 sümptomaatilist COVID-19 patsienti päevas.

Suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest: 74-aastane naine, 77-aastane naine, 83-aastane mees, 88-aastane naine ja 97-aastane naine.

Kokku on Eestis surnud 2372 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 4682 testitulemust, millest 1752 osutus positiivseks. Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 128 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 148 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 554 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 57. Neljapäeva hommiku seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 439 191 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,3 protsenti.