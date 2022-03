Elektri hind püsib reedel sama mis terve nädal

Elektri hind elektribörsi Nord Pool Eesti piirkonnas on reedel keskmiselt 146 eurot megavatt-tunni eest, mis on euro võrra vähem kui neljapäeval.

Elektri hind on püsinud Eestis stabiilsena terve nädala, olles päeva keskmisena 146 eurost kuni 162 euroni megavatt-tunni eest.

Reedene keskmine hind on 146,17 eurot. Odavaim on elekter päeval: kella üheksast hommikul kuni kella kaheni pärastlõunal on elektri hind vahemikus 24 kuni 36 eurot megavatt-tunni eest.

Kella kahest tõuseb hind järsult, 117 euro peale. Kella 16 ja 17 ning 18 ja 19 vahel ulatub hind juba napilt üle 200 euro megavatt-tunni eest.

Päeva kõrgeim hind hommikul kella 8 kuni 9-ni, mil megavatt-tund maksab 284 eurot.